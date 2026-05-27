La RDC annonce une nouvelle épidémie d’Ebola, l’OMS alerte sur une « convergence catastrophique » avec le conflit

Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) ont annoncé une nouvelle épidémie d’Ebola, affirmant que plusieurs décès avaient déjà été enregistrés, dont certains parmi le personnel soignant mobilisé contre la maladie, tandis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur une situation « catastrophique » dans l’est du pays en proie au conflit armé.

Dans un communiqué officiel daté du 26 mai, le ministère congolais de la Santé a indiqué qu’une « riposte sanitaire » était en cours depuis la déclaration officielle de la « 17e épidémie de la Maladie à Virus Ebola, souche Bundibugyo », avec l’appui de partenaires techniques et financiers.

Le ministère affirme que les équipes de santé sont mobilisées « jour et nuit » afin de contenir la propagation du virus, prendre en charge les patients et protéger les populations exposées.

Le communiqué précise que « plusieurs décès » ont été enregistrés, notamment parmi des « médecins, infirmiers et hygiénistes » engagés dans la lutte contre l’épidémie, sans fournir de bilan chiffré ni préciser les zones touchées.

Dans un message publié ce mardi sur le réseau social américain X, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé que l’est de la RDC faisait face à une « convergence catastrophique entre épidémie et conflit », affirmant que l’épidémie dans la province de l’Ituri « dépasse les capacités de riposte ».

Le chef de l’OMS a souligné qu’« il n’existe ni vaccin ni traitement approuvé contre le virus Ebola Bundibugyo » et estimé que l’arrêt de la transmission dépendait « entièrement de l’accès humanitaire ».

Selon lui, les affrontements en cours provoquent des déplacements massifs de population vers des camps surpeuplés et compliquent fortement le suivi des cas, tandis que les attaques contre les structures de santé rendent les opérations médicales « pratiquement impossibles ».

Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé les parties au conflit à conclure « un cessez-le-feu immédiat » afin de permettre un accès « sûr et durable » aux équipes médicales.

Les autorités congolaises ont, de leur côté, appelé la population « au calme, à la vigilance et au strict respect des mesures de prévention » mises en place par les services sanitaires.

La souche Bundibugyo du virus Ebola avait été identifiée pour la première fois en Ouganda en 2007. La RDC, régulièrement confrontée à des flambées épidémiques d’Ebola, avait déclaré sa précédente épidémie terminée en 2022.​​​​​​​