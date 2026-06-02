À 8 milles nautiques des côtes de la capitale

La Mauritanie annonce le sauvetage de 110 migrants au large de Nouakchott À 8 milles nautiques des côtes de la capitale

AA / Nouakchoutt

Les garde-côtes mauritaniens ont annoncé, mardi, avoir secouru 110 migrants en situation irrégulière de nationalités africaines au large des côtes de la capitale, Nouakchott.

Dans un communiqué, les garde-côtes ont précisé que ce sauvetage faisait suite à une panne de l'embarcation des migrants dans des conditions météorologiques difficiles.

L'opération, qui a duré près de 8 heures, s'est déroulée à environ 8 milles nautiques des côtes de la capitale, a indiqué la même source.

Le communiqué explique que l'équipage de l'embarcation, en provenance de Banjul (capitale de la Gambie), a lancé un appel de détresse suite à une avarie de moteur en pleine mer par gros temps, ce qui a nécessité une intervention immédiate des unités de sauvetage mauritaniennes.

Les garde-côtes ont souligné que les migrants secourus sont issus de diverses nationalités africaines, notamment du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria.

Ils ont également indiqué avoir pris en charge les migrants « conformément aux procédures légales et humanitaires en vigueur, dans le strict respect des normes nationales et internationales en matière de sauvetage en mer et de protection des vies humaines ».

De temps à autre, les autorités mauritaniennes annoncent l'interception de migrants en situation irrégulière tentant de rejoindre l'Europe depuis ses côtes.

Le 2 mai dernier, Nouakchott avait annoncé le démantèlement de 88 réseaux internationaux de passeurs impliqués dans le trafic de migrants africains vers l'Europe depuis le territoire mauritanien.

La Mauritanie constitue un point de transit majeur pour les migrants des pays africains qui cherchent à migrer vers l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure, fuyant les conflits armés et les crises économiques dans leurs pays d'origine.

* Traduit de l'arabe par Mariem Njeh