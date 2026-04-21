Kemi Seba est recherché au Bénin pour blanchiment de capitaux, apologie de crime et incitation à la haine et à la violence

La justice béninoise va demander l’extradition de Kemi Seba arrêté en Afrique du sud Kemi Seba est recherché au Bénin pour blanchiment de capitaux, apologie de crime et incitation à la haine et à la violence

Le procureur spécial de la Cour de répression des Infractions économiques et du terrorisme du Bénin (Criet), Mario Metonou, s’est prononcé dans la soirée du 20 avril 2026 sur l’arrestation en Afrique du Sud, du leader panafricaniste Stellio Gilles Robert Capo Chichi, plus connu son le nom de Kemi Seba.



Mario Metonou a indiqué que sa juridiction va saisir la justice sud-africaine par voie diplomatique pour demander l’extradition de M. Seba vers le Bénin où il est recherché.



« Je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et la République d'Afrique du Sud sont parties », a expliqué le magistrat.



Selon le procureur spécial, il est poursuivi devant la Criet pour deux affaires distinctes.



Il précise que le 13 juin 2025, un premier mandat d’arrêt a été lancé contre Kemi Seba pour des faits de blanchiment de capitaux. Un autre mandat a été dévoilé le 12 décembre 2025 suite au coup d’Etat manqué contre le président Patrice Talon.



Pour cette affaire, l’activiste béninois, président de l'ONG "Urgences Panafricaniste" doit répondre des faits d'apologie de crime ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. Kemi Seba a notamment fait une vidéo le jour du putsch déjoué pour apporter son soutien aux mutins.



Arrêté en Afrique du Sud le 13 avril 2026 en compagnie de son fils Khonsou Seba Capo Chichi et du sud-africain François Van de Merwe, Kemi Seba a comparu devant le tribunal de première instance de Pretoria le 20 avril 2026 et devra revenir le 29 avril pour être fixé sur son sort.



Il est poursuivi en Afrique du Sud pour tentative d’immigration illégale. Selon la police sud-africaine, il a été appréhendé avec "ses complices dans un projet de traverser illégalement la frontière pour se retrouver au Zimbabwe". François Van de Merwe est accusé d’avoir aidé Kemi Seba et son fils moyennant de l’argent.



Le tribunal sud-africain a renvoyé l’audience pour avoir le temps de s’assurer de l’adresse de M. Seba dans le pays et vérifier aussi l’authenticité du passeport diplomatique nigérien dont il dispose.



Il faut préciser que Stellio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kemi Seba, est conseiller spécial du président nigérien Abdourahamane Tiani.



Dans sa déclaration, le procureur de la Criet a indiqué qu’en exécution des mandats d'arrêt contre Kemi Seba, il a officiellement saisi les autorités judiciaires sud-africaines, pour demander son arrestation provisoire. Seulement, au cours du procès de lundi, le tribunal de première instance de Pretoria n’a fait aucun cas de la procédure de la justice béninoise.