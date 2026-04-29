- Près de 65.202 victimes ont été déclarées éligibles. Ce plan devra être soumis à l’approbation de la Chambre au plus tard le 25 janvier 2027

La CPI ordonne 7,25 millions d’euros de réparations pour les victimes d’Al Hassan au Mali - Près de 65.202 victimes ont été déclarées éligibles. Ce plan devra être soumis à l’approbation de la Chambre au plus tard le 25 janvier 2027

AA/Bamako/Amarana Maiga

La Cour pénale internationale (CPI) a ordonné, mardi, le versement de réparations d’un montant de 7,25 millions d’euros en faveur des victimes de l’ancien chef de la police d'Ansar Dine Al Hassan, reconnu coupable en 2024 de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Selon la juge Kimberly Prost, qui présidait l’audience, ces réparations incluent des mesures collectives axées sur la communauté, des réparations individualisées orientées vers la réinsertion, ainsi que des mesures symboliques de satisfaction. Près de 65.202 victimes ont été déclarées éligibles.

« La chambre a évalué la responsabilité d'Al Hassan en matière de réparations à environ 7.250.000 euros, soit l’équivalent de 4.755.688.250 francs CFA », a précisé la magistrate. Ce plan devra être soumis à l’approbation de la Chambre au plus tard le 25 janvier 2027.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, alias Al Hassan, âgé de 48 ans, était membre du groupe terroriste Ansar Dine, qui avait pris le contrôle de Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013, période marquée par de graves exactions.

Condamné à dix ans de prison, il a notamment été reconnu coupable de traitement cruel en tant que crime de guerre, pour avoir flagellé un individu, de mutilation pour une amputation, ainsi que de torture constitutive de crime de guerre et de crime contre l’humanité. L’ancien chef de la police de Tombouctou a également été condamné pour procès illégaux et persécution religieuse.

La Cour a précisé que, compte tenu de la situation financière du condamné, les réparations seront versées par l’intermédiaire du Fonds au profit des victimes.



Arrêté par les autorités maliennes, Al Hassan avait été transféré à la CPI en mars 2018.

Sa libération est désormais prévue pour mars 2027, au lieu de 2028, après une réduction de peine accordée en juillet, la Cour estimant cette décision « dans l’intérêt de la justice », notamment en raison de son renoncement à faire appel.