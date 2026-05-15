Les forces ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles à la milice rebelle, affirme l’armée

L’armée soudanaise annonce avoir pris le contrôle de la zone de Khor Hassan dans l’État du Nil Bleu Les forces ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles à la milice rebelle, affirme l’armée

AA / Khartoum / Adel Abdelraheem

L’armée soudanaise a annoncé vendredi que ses forces avaient pris le contrôle de la zone de Khor Hassan dans l’État du Nil Bleu, jusqu’alors détenue par les Forces de soutien rapide (FSR).

Dans un communiqué, l’armée a confirmé la « libération de Khor Hassan dans l’État du Nil Bleu après des combats avec la milice FSR et leurs alliés du Mouvement de libération du peuple soudanais – Nord (SPLM-N) ».

Selon le communiqué, les forces ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles à la milice rebelle.

Khor Hassan présente une importance géostratégique, rapprochant l’armée de la reprise du contrôle de la ville de Kurmuk, proche de la frontière éthiopienne.

Aucun commentaire immédiat n’a été fourni par les FSR.

Ces dernières semaines, l’État du Nil Bleu a été le théâtre d’affrontements croissants ayant entraîné le déplacement de milliers de personnes dans plusieurs zones et villes de l’État.

L’armée soudanaise contrôle désormais de larges portions de la région, tandis que le SPLM-N combat le gouvernement depuis 2011, réclamant l’autonomie pour les régions du Kordofan du Sud et du Nil Bleu.

Depuis le début du conflit en avril 2023 entre l’armée et les FSR, lié à l’intégration de cette force paramilitaire dans l’armée, le Soudan fait face à l’une des pires crises humanitaires mondiales. La guerre a provoqué des famines, fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.



*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz