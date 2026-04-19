L’AES n’exclut pas de parler à la France » sous conditions, selon le MAE nigérien Pour Bakary Yaou Sangaré, « la France fait partie du problème au Sahel »

AA / Niamey / Salif Omar

Le ministre nigérien des affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, assure que l’Alliance des Etats du Sahel (AES), composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, peut bien discuter avec la France, mais à condition que cette dernière change sa "posture actuelle" au Sahel.

« Nous avions des contrats avec la France que nous avons tous dénoncés parce qu’ils sont tous déséquilibrés. Si la France veut revenir pour qu’on s’asseye et qu’on discute, la condition c’est de reconstruire la confiance parce que nous n’avons plus confiance en la France », a déclaré le MAE nigérien dans un entretien accordé samedi à la chaine de télévision "VOXAFRICA", en marge du lancement de l’initiative « la Nouvelle Stratégie du Togo pour le Sahel 2026–2028 ».

Rappelant les déclarations de certains responsables français de « faire échouer la transition au Niger » et de « déstabiliser le Sahel », le chef de la diplomatie nigérienne a demandé à la France « d’arrêter ce qu’elle est en train faire », ajoutant qu’elle « fait partie du problème au Sahel ».

Anciennes colonies françaises et tous confrontés à des attaques terroristes, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont dirigés depuis quelques années par des régimes militaires qui se sont inscrits dans une dynamique souverainiste.

Leurs dirigeants ont tous dénoncé les accords de coopération militaire et de défense avec la France, ainsi que d’autres dans le domaine économique.

Dans la foulée, les trois pays ont tous exigé et obtenu le départ des troupes françaises installés sur leur territoire, estimant que ces troupes n’apportent aucune contribution significative dans la lutte contre le terrorisme .