Après près de deux années de conflit dévastateur au Soudan, la vie revient peu à peu à la normale dans la capitale Khartoum, où l’armée soudanaise a repris le contrôle total le 21 mai 2025

Khartoum : la vie reprend progressivement après deux ans de guerre, dans la capitale du Soudan Après près de deux années de conflit dévastateur au Soudan, la vie revient peu à peu à la normale dans la capitale Khartoum, où l’armée soudanaise a repris le contrôle total le 21 mai 2025

AA / Khartoum / Ahmed Satti

Dès les premiers jours de la guerre, Khartoum, devenue l’épicentre des affrontements, a été le théâtre de violents combats urbains pendant une longue période.

À l’issue de près de deux années de conflit, l’armée soudanaise a annoncé, le 21 mai 2025, avoir rétabli son contrôle sur l’ensemble de la capitale. Dans la foulée, le gouvernement a lancé un vaste processus de reconstruction afin d’effacer les traces de la guerre et de rendre la ville de nouveau habitable.

En janvier 2026, les autorités ont également annoncé le retour de toutes les institutions publiques à Khartoum, depuis Port-Soudan, qui servait jusque-là de capitale administrative provisoire.

Selon les données des Nations unies (ONU), plus de 4 millions de personnes déplacées ont regagné leur domicile au cours de la dernière année.

Bien que les lourds dégâts causés par les combats restent visibles dans de nombreux quartiers de la capitale, la vie quotidienne commence à reprendre.

Les pharmacies, supermarchés, centres commerciaux, magasins de meubles et hôtels rouvrent progressivement leurs portes, tandis que l’animation dans les rues rappelle peu à peu celle d’avant-guerre.

- Sécurité rétablie et services relancés

Les commerçants et chefs d’entreprise affirment que la situation sécuritaire s’est largement stabilisée et que la majorité des services essentiels, notamment l’électricité et l’eau, sont de nouveau assurés.

À Khartoum, malgré les profondes cicatrices laissées par la guerre, la ville se relève pas à pas.

Hamit Alpaslan, commerçant d’origine turque spécialisé dans le mobilier, et le Syrien Muhammed Dabul, propriétaire d’un magasin de meubles, ont décrit à l’Agence Anadolu la situation actuelle à Khartoum, où ils sont revenus il y a deux mois.

Alpaslan a expliqué avoir ouvert ses commerces au Soudan en 2013, avant de devoir quitter le pays en 2023 au déclenchement de la guerre : « Le 6 février 2023, un puissant séisme a frappé notre ville. Nous envisagions ensuite d’amener nos enfants ici, mais un mois plus tard, la guerre a éclaté et nous avons été contraints de rentrer en Türkiye », a-t-il raconté.

- « Nous attendons le retour des habitants »

Évoquant son retour au Soudan en février, Alpaslan a déclaré : « Nous essayons de nous reconstruire. Si Dieu le veut, nos activités vont reprendre et nos marchandises arriveront bientôt. Nous attendons le retour des habitants. »

Il a également souligné qu’il n’y avait plus de problèmes d’électricité ni d’eau, ajoutant que la sécurité était désormais maximale et que les habitants pouvaient circuler dans les rues jusqu’à 1 heure du matin.

« Ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent relever le pays. Nous espérons que tout le monde reviendra. Tout ira mieux qu’avant », a-t-il estimé.

Alpaslan a par ailleurs insisté sur la confiance des Soudanais envers les produits turcs et sur l’estime et l’affection qu’ils portent aux ressortissants turcs.

De son côté, Muhammed Dabul a indiqué travailler au Soudan depuis 12 ans et se trouver à Khartoum lorsque les affrontements ont éclaté le 15 avril 2023.

Il a expliqué s’être d’abord rendu à Wad Madani, capitale de l’État d’Al-Jazira, avant de quitter le pays lorsque les Forces de soutien rapide y sont également entrées.

- « De nombreux habitants sont revenus à Khartoum, la demande est forte »

Dabul a souligné que Khartoum était sécurisée depuis mai 2025 et qu’il y était retourné il y a deux mois.

Parallèlement aux travaux de réparation et de rénovation, il a indiqué avoir relancé la production : « Beaucoup de personnes sont revenues à Khartoum. La demande pour nos produits est élevée », a-t-il affirmé.

Estimant que la sécurité est aujourd’hui meilleure qu’avant la guerre, il a ajouté qu’ils attendaient également le retour des autres habitants : « Nous, Soudanais et Syriens, contribuerons ensemble à la reconstruction du pays », a-t-il déclaré.

Les affrontements, déclenchés le 15 avril 2023 entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), ont plongé le pays dans une crise profonde qui entre désormais dans sa quatrième année.

Cette guerre, marquée par le déplacement de millions de personnes, de lourdes destructions d’infrastructures et un effondrement économique, est considérée comme l’une des plus graves crises humanitaires au monde.

Au total, plus de 11 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, tandis qu’environ 4 millions de Soudanais ont trouvé refuge dans les pays voisins.

* Traduit du turc par Adama Bamba