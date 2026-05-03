- Les autorités alertent sur une augmentation des risques de catastrophes, alors que les équipes de secours interviennent face à des glissements de terrain et des inondations

Kenya : la police confirme 18 morts alors que de fortes pluies déclenchent des glissements de terrain - Les autorités alertent sur une augmentation des risques de catastrophes, alors que les équipes de secours interviennent face à des glissements de terrain et des inondations

AA/Kenya/Andrew Wasike

La police nationale kényane a confirmé dimanche la mort de 18 personnes en lien avec des glissements de terrain et des inondations, alors que de fortes pluies continuent de s’abattre sur plusieurs régions du pays, provoquant le déplacement de familles et d’importants dégâts sur les infrastructures.

Les forces de police ont indiqué que des coulées de boue ont été signalées dans les comtés de Tharaka Nithi, Elgeyo-Marakwet et Kiambu, où des habitations ont été détruites et des ménages contraints de fuir après plusieurs jours de précipitations continues.

Dans une mise à jour, les autorités ont souligné l’aggravation des risques liés aux conditions météorologiques, précisant que la police a confirmé la perte de 18 vies, tandis que les équipes d’urgence poursuivent l’évaluation de la situation.

Des unités multisectorielles ont été déployées dans les zones touchées pour mener des opérations de recherche et de sauvetage, évacuer les habitants des zones à haut risque et distribuer des secours d’urgence.

Les autorités ont également indiqué que des travaux sont en cours pour cartographier les zones vulnérables afin de prévenir de nouveaux drames.

Ces pluies persistantes s’inscrivent dans la saison des longues pluies au Kenya, qui s’étend généralement de mars à mai et s’accompagne fréquemment d’inondations et de glissements de terrain, notamment dans les régions montagneuses et urbaines à faible drainage.

La police a appelé les populations, en particulier celles vivant dans des zones exposées aux glissements de terrain et aux inondations, à rester vigilantes et à suivre les consignes de sécurité.

Ces nouveaux décès s’ajoutent à une série d’inondations meurtrières enregistrées plus tôt dans l’année.

Le 18 mars, les autorités avaient fait état d’au moins 71 morts à l’échelle nationale, dont 36 à Nairobi.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir