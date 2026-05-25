A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Afrique, le 25 mai 2026

Journée de l’Afrique : le président de l’UA appelle à l’unité de l’Afrique et à un front uni contre le terrorisme A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Afrique, le 25 mai 2026

Le chef de l’Etat burundais et Président de l’Union africaine, Evariste Ndayishimiye, a appelé lundi à Bujumbura tous les Etats membres de l'organisation à une mobilisation collective contre le terrorisme qui « fragilise » les institutions africaines et endeuillent les populations.

« Mes pensées se tournent vers des États membres qui affrontent quotidiennement la menace terroriste. Aucun pays ne devrait être laissé seul face à ce péril qui fragilise nos institutions, endeuillent nos populations et compromet l’avenir de notre continent », a déclaré lundi à Bujumbura le général Evariste Ndayishimiye à l’occasion de la journée de l’Afrique.

Selon le président de l’Union africaine, le « terrorisme ne distingue ni peuple ni culture ni frontière. Il frappe aveuglément et exige de notre part une réponse unie, cohérente et durable ».

Le président de l’UA a également appelé les Etats membres à l’unité en vue d’une réussite collective. « J'en appelle à tous les dirigeants à faire preuve d’unité et de solidarité…notre réussite collective dépendra avant tout de notre capacité à préserver notre unité », a insisté le président de l’UA en ajoutant que « l’Afrique devient plus forte lorsque ses nations parlent d’une seule voix ».

Le général Evariste Ndayishimiye a, en outre, exhorté les Etats membres de l’UA à prioriser l’éducation de la jeunesse pour garantir son avenir.

« Un enfant africain privé d’éducation aujourd’hui est une partie de l’avenir de l’Afrique que nous abandonnons demain », a-t-il déclaré.

« Aucune nation ne peut bâtir son avenir solide sur une génération privée de savoir », a-t-il ajouté.

La journée mondiale de l'Afrique est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine, le 25 mai 1963. Elle est célébrée en Afrique et dans le reste du monde. Le thème retenu cette année pour la Journée de l’Afrique porte sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement. Le président en exercice de l’UA est actuellement Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Il a officiellement pris ses fonctions pour un mandat d'un an lors du sommet de l'organisation tenu à Addis-Abeba en février 2026, succédant ainsi au président angolais João Lourenço.