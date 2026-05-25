Journée de l’Afrique : Antonio Guterres appelle à faire de l’accès à l’eau et à l’assainissement une priorité

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé dimanche soir, à renforcer les investissements dans l’approvisionnement en eau et l’assainissement en Afrique, à l’occasion de la Journée de l’Afrique célébrée le 25 mai.

Dans un message publié pour cette journée commémorative, Antonio Guterres a salué « les multiples atouts, la résilience et le potentiel du continent », tout en mettant en avant « l’influence croissante » de l’Afrique sur la scène internationale.

Le chef de l’ONU a estimé que les peuples africains avaient, « depuis des générations », surmonté les conséquences de « l’esclavage et du colonialisme », forgeant « un esprit d’unité et un dessein commun ».

Selon lui, cette dynamique collective permet aujourd’hui de soutenir des ambitions communes telles que le développement des énergies renouvelables, le libre-échange continental, l’innovation et la construction d’une paix durable.

Le thème retenu cette année pour la Journée de l’Afrique porte sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement, présentés par António Guterres comme des services « indispensables » à la santé publique, à la dignité humaine et au développement économique.

Le secrétaire général a toutefois souligné que des millions d’Africains, « en particulier des femmes et des jeunes », restaient privés d’accès à ces services essentiels en raison du manque d’investissements, de l’insuffisance des infrastructures et des effets croissants du changement climatique.

Il a aussi appelé les gouvernements africains à mobiliser davantage de ressources nationales et à investir durablement dans la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement.

Antonio Guterres a également exhorté la communauté internationale à faire preuve d’« une plus grande solidarité » afin d’aider les pays africains à accéder aux financements, aux mécanismes d’allègement de la dette et aux partenariats public-privé.

Le chef de l’ONU a en outre plaidé pour des investissements massifs dans l’électrification et la transition énergétique du continent, estimant que ces efforts étaient essentiels pour garantir un accès universel aux services d’eau et d’assainissement et réduire la dépendance mondiale aux énergies fossiles.

« Aujourd’hui, comme chaque jour, l’ONU est fière de collaborer avec les pays d’Afrique pour bâtir l’avenir pacifique, prospère et durable que méritent les Africaines et les Africains », a-t-il conclu.