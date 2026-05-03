Istanbul accueille le Forum de la diaspora africaine dédié aux relations Türkiye-Afrique Le « Forum de la diaspora africaine » s’est tenu à l’Université Nişantaşı d’Istanbul

AA / Istanbul

La transformation de la diaspora africaine, passée d’une communauté dispersée à un acteur stratégique, ainsi que les nouveaux modèles de coopération sur l’axe Türkiye-Afrique, ont été au cœur des discussions à Istanbul.

Dans cette perspective, le « Forum de la diaspora africaine » s’est tenu à l’Université Nişantaşı d’Istanbul, avec pour objectif de renforcer les relations entre la Türkiye et l’Afrique, de développer le leadership diasporique et de créer de nouveaux réseaux.

Par ailleurs, le forum, organisé par « Bizim Afrika Platformu », a réuni des représentants d’ambassades, des universitaires ainsi que de nombreux étudiants.

De son côté, Mehmet Zeki Guvercin, représentant du Conseil d’affaires Türkiye-Sénégal au sein du Conseil des relations économiques extérieures, a souligné que les relations avec l’Afrique doivent progresser non pas de manière individuelle, mais sur la base d’une capacité d’action organisée.

Dans le même esprit, il a insisté sur l’importance d’aborder dans un cadre stratégique les coopérations à développer entre la Türkiye, le DEİK, l’Association des industriels et hommes d’affaires indépendants et les organisations de la société civile.



« Les réussites individuelles sont certes précieuses, mais elles ne suffisent pas à elles seules. L’essentiel est de pouvoir les rassembler afin de bâtir une structure organisée et durable », a-t-il déclaré.

En outre, Guvercin a souligné le caractère crucial de l’orientation des jeunes Africains formés en Türkiye vers des secteurs stratégiques, appelant à une planification conjointe entre l’État, les universités et la diaspora.

Il a également réaffirmé que les initiatives portées par l’Afrique revêtent une grande importance et que les relations à établir doivent reposer sur une dynamique collective et structurée, plutôt que sur des efforts isolés.

De son côté, Berna Akyıldız, présidente du Conseil d’affaires Türkiye-Togo du DEİK, a indiqué que l’Afrique, avec une population dépassant 1,4 milliard d’habitants et une forte proportion de jeunes, représente un potentiel majeur à l’échelle mondiale.

Elle a par ailleurs rappelé que les relations entre la Türkiye et l’Afrique ont connu une transformation significative au cours des vingt dernières années : le volume des échanges commerciaux, estimé à environ 5 milliards de dollars au début des années 2000, atteint aujourd’hui 40 milliards de dollars, avec une progression continue.

Selon elle, cette évolution ne se limite pas à l’économie, mais traduit également une maturité accrue des relations institutionnelles et commerciales. Elle a précisé que l’approche turque envers l’Afrique repose sur un principe « gagnant-gagnant », se distinguant ainsi de celle des pays occidentaux.

Dans ce contexte, Akyıldız a souligné que la diaspora ne se limite pas à un acteur économique, mais constitue également un pont entre les cultures, contribuant à instaurer la confiance et à connecter les systèmes. « L’histoire entre l’Afrique et la Türkiye n’est pas achevée, elle ne fait que commencer », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Faroukou Mintoiba, coordinateur général de Bizim Afrika Platformu et président du Forum de la diaspora africaine, a indiqué que la diaspora africaine en Türkiye évolue désormais vers une structure plus organisée et influente.

Il a également insisté sur le fait que le forum ne constitue pas seulement une rencontre, mais marque le passage de la diaspora à une nouvelle phase. Par le passé, bien que visible, celle-ci ne disposait pas d’une organisation institutionnelle et coordonnée.

Cependant, grâce aux plateformes mises en place et aux dialogues initiés, la diaspora s’est progressivement structurée, donnant naissance à un réseau étendu à différentes villes et secteurs.

Selon Mintoiba, les Africains vivant en Türkiye ont désormais atteint un niveau leur permettant de se représenter eux-mêmes et de raconter leur propre histoire, ce qui constitue un tournant majeur.

Il a en outre souligné la nécessité pour la diaspora africaine de façonner les récits sur l’Afrique et de transformer les réussites individuelles en une force collective.

S’adressant aux participants, Mintoiba a appelé à considérer le forum non pas comme un simple événement, mais comme une opportunité de construire ensemble l’avenir de la diaspora africaine en Türkiye.

Enfin, il a insisté sur l’importance de penser l’identité africaine au-delà des frontières nationales, rappelant que la diaspora jouera un rôle clé dans le renforcement des relations entre l’Afrique et la Türkiye.

- Rapport « Diaspora africaine en Türkiye : Profil démographique 2026 »

À l’issue du programme, le rapport intitulé « Diaspora africaine en Türkiye : Profil démographique 2026 », élaboré par Bizim Afrika Platformu, a été présenté.

Ce document analyse la situation démographique et économique de la diaspora africaine en Türkiye à l’horizon 2026. Il examine notamment la taille de la population africaine, les nationalités les plus représentées ainsi que sa concentration dans des villes comme Istanbul, mais aussi Ankara et Izmir.

Par ailleurs, le rapport évalue l’impact de l’augmentation du nombre d’étudiants et des opportunités de bourses sur les dynamiques migratoires, tout en abordant le volume des échanges commerciaux et la contribution économique de la diaspora.

Enfin, il souligne que l’emploi se concentre principalement dans les secteurs du commerce, de l’éducation et de la logistique. Il met également en avant le rôle déterminant des politiques d’intégration, des permis de travail et des processus de cohésion sociale pour assurer la stabilité à long terme de la diaspora.



* Traduit du turc par Adama Bamba