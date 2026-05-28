Incendie nocturne dans un dortoir au Kenya : dix écolières tuées

AA/Nairobi/Andrew Wasike

Au moins dix écolières ont perdu la vie après un violent incendie qui a ravagé, dans la nuit, un dortoir de l’Utumishi Girls Academy à Nakuru, dans le centre du Kenya, a indiqué la police jeudi, selon les médias locaux.

Le commandant régional de la police de la vallée du Rift, Samuel Ndanyi, a confirmé le bilan, précisant qu’il pourrait encore s’alourdir alors que les opérations de secours se poursuivent.

Le nombre exact de blessés n’a pas encore été établi, selon la chaîne kényane Citizen Television.

Située à environ 160 kilomètres au nord-ouest de Nairobi, Nakuru est l’une des plus grandes villes du pays dans la région de la vallée du Rift.

Des secouristes, policiers et équipes humanitaires ont été déployés sur place, tandis que des familles se rassemblaient devant l’établissement dans l’attente de nouvelles concernant les élèves portées disparues.

« Nos premiers intervenants, les équipes d’ambulanciers et le personnel de soutien psychosocial sont actuellement sur le terrain pour accompagner les élèves touchées, aux côtés des autres secours et autorités compétentes », a déclaré la Croix-Rouge kényane dans un communiqué.

Jeudi matin, les autorités n’avaient pas encore déterminé l’origine de l’incendie. Une enquête a été ouverte alors que les opérations de recherche et de secours se poursuivent.

Les incendies dans les établissements scolaires reviennent régulièrement au Kenya, alimentant les inquiétudes concernant les normes de sécurité dans les dortoirs, la surpopulation et le manque de préparation aux situations d’urgence dans les internats.

Plusieurs drames similaires ont déjà causé de lourdes pertes humaines parmi des élèves piégés dans leurs dortoirs.

En septembre 2024, au moins 21 garçons avaient trouvé la mort après l’incendie d’un dortoir de la Hillside Endarasha Academy, dans le comté de Nyeri, l’une des catastrophes scolaires les plus meurtrières de ces dernières années au Kenya.

En 2017, un autre incendie dans un dortoir du lycée Moi Girls à Nairobi avait coûté la vie à dix élèves.

Les enquêteurs avaient conclu par la suite que le feu avait été déclenché volontairement.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir