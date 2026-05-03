- Le chef de l’Etat algérien a rappelé les déclarations du souverain pontife qui avait déclaré que « l’Algérie est ancrée dans l’histoire depuis saint Augustin et même bien avant lui ».

Histoire de l’Algérie: "Le pape Léon XIV a mis fin au mythe de l’ancien colonisateur" français selon Tebboune - Le chef de l’Etat algérien a rappelé les déclarations du souverain pontife qui avait déclaré que « l’Algérie est ancrée dans l’histoire depuis saint Augustin et même bien avant lui ».

AA/Alger/Aksil Ouali



Le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé, samedi soir, que le pape Léon XIV qui a effectué, début avril, une visite en Algérie a réduit à néant les arguments de différents acteurs politiques français sur la création de l’Etat algérien. « Sa Sainteté le Pape ne m’a pas adressé de messages privés, car il connaît parfaitement, et dans les moindres détails, ce qui se passe en Algérie », a-t-il déclaré lors d’une entrevue avec des journalistes, diffusée par les différentes chaînes publiques du pays.

Selon lui, le souverain pontife a apporté, lors de son discours à Alger, un démenti cinglant aux partisans, en France, de l’idée que « l’Algérie est une création française ». « La visite du Pape a mis fin au mythe de l’ancien colonisateur selon lequel c’est lui qui aurait créé l’Algérie. Le Pape a déclaré publiquement que l’Algérie est ancrée dans l’histoire depuis saint Augustin et même bien avant lui », a-t-il déclaré, rappelant notamment le royaume berbère de la Numidie qui a régné sur une grande partie de l’Afrique du Nord plusieurs centaines d’années avant l’ère chrétienne.

Pour rappel, dans son discours à Alger le 13 avril dernier, le Pape Léon XIV avait confirmé que « ce grand pays doté d’une longue histoire riche en traditions, depuis l’époque de saint Augustin et bien avant». « La voix ardente d’Augustin d’Hippone a résonné sur cette terre, précédée par le témoignage de sa mère, sainte Monique, et d’autres saints», avait-il déclaré, affirmant que leur mémoire est «un appel lumineux à être aujourd’hui des signes crédibles de communion, de dialogue et de paix».

Les relations franco-algériennes se sont fortement dégradées depuis l’été 2024, après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Depuis, plusieurs épisodes ont nourri les tensions : enlèvement d’un youtubeur opposant algérien en France, arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié depuis, mise en examen d’un agent consulaire algérien, ou encore expulsion d’agents diplomatiques français.

Pendant cette crise, des politiques de la droite et de l’extrême droite en France ont poussé dans le sens de la rupture avec Alger. Ils sont même allés jusqu’à remettre en question « l’existence de l’Algérie avant la colonisation française en 1830 », en reprenant à leur compte la littérature coloniale, selon laquelle, le « France a civilisé l’Algérie ».

De leur côté, les autorités algériennes rejettent cet argumentaire en rappelant « les crimes coloniaux, les biens confisqués par le colonialisme et l’histoire antérieure à l’arrivée de l’armée coloniale ».