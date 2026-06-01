Cette visite s’inscrit « dans la continuité » du déplacement effectué par le ministre français à Alger les 16 et 17 février derniers, qui avait marqué une première étape dans la reprise du dialogue entre les deux pays

France : le ministre algérien de l’Intérieur attendu à Paris pour une visite de travail Cette visite s’inscrit « dans la continuité » du déplacement effectué par le ministre français à Alger les 16 et 17 février derniers, qui avait marqué une première étape dans la reprise du dialogue entre les deux pays

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, reçoit ce lundi à Paris son homologue algérien, Saïd Sayoud, pour une visite de travail consacrée notamment à la sécurité, à la lutte contre la criminalité organisée, aux questions migratoires et à la sécurité civile.



Selon des médias français citant l'entourage du ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez, cette visite s’inscrit « dans la continuité » du déplacement effectué par le ministre français à Alger les 16 et 17 février derniers, qui avait marqué une première étape dans la reprise du dialogue entre les deux pays après plusieurs mois de tensions diplomatiques.

Saïd Sayoud doit être accueilli à son arrivée à l’aéroport de Roissy par Laurent Nuñez, avant un entretien en tête-à-tête prévu à 15h00 au ministère de l’Intérieur, place Beauvau. Des réunions de travail entre la délégation algérienne et des responsables du ministère français doivent également se tenir dans l’après-midi, avant un dîner de clôture.

Paris souhaite poursuivre les efforts engagés en vue de « restaurer avec l’Algérie un dialogue efficace, respectueux de l’intérêt national de chacun », conformément à la volonté exprimée par le président Emmanuel Macron.

Les relations entre Paris et Alger s’étaient fortement dégradées à l’été 2024 après le soutien apporté par la France au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, considéré par Paris comme une base de règlement du différend. L’Algérie avait alors rappelé son ambassadeur en France.

Les tensions s’étaient ensuite accentuées après l’arrestation, en novembre 2024, de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, finalement gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en novembre 2025.

La visite de Saïd Sayoud intervient également après celle du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, à Alger à la mi-mai, consacrée au rétablissement des relations judiciaires entre les deux pays et à plusieurs dossiers bilatéraux, dont celui du journaliste Christophe Gleizes, incarcéré en Algérie.