« Nous défendons cet agenda d’une Afrique présente au Conseil de sécurité des Nations unies », a déclaré le chef de l’État français, Emmanuel Macron, lors de la deuxième journée du sommet Africa Forward au Kenya

France-Afrique : Paris plaide pour une présence africaine au Conseil de sécurité de l’ONU « Nous défendons cet agenda d’une Afrique présente au Conseil de sécurité des Nations unies », a déclaré le chef de l’État français, Emmanuel Macron, lors de la deuxième journée du sommet Africa Forward au Kenya

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi à Nairobi que la France soutenait « l’agenda d’une Afrique présente au Conseil de sécurité des Nations unies », à l’occasion du sommet Africa Forward organisé en marge du Sommet Afrique-France au Kenya.

Prenant la parole lors de la deuxième journée du forum aux côtés du président kényan William Ruto, du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, Emmanuel Macron a estimé que l’Afrique devait bénéficier d’une « meilleure représentation » dans les institutions internationales.

« Nous défendons cet agenda d’une Afrique présente au Conseil de sécurité des Nations unies », a déclaré le chef de l’État français, rappelant également le soutien de Paris à l’intégration de l’Union africaine au G20.

Le président français a plaidé pour une relation renouvelée entre la France, l’Europe et l’Afrique, fondée sur « le respect », « le co-investissement » et « l’autonomie stratégique ».

« L’agenda de croissance et de prospérité porté par Africa Forward est celui aux côtés duquel nous voulons être, à travers une logique d’investissement », a-t-il affirmé.

Selon Emmanuel Macron, cette approche doit remplacer les anciennes logiques d’aide au profit d’un partenariat économique articulé autour des investissements dans les chaînes de valeur, l’intelligence artificielle, la santé, l’énergie, l’agriculture durable et l’économie bleue.

Le président français a également annoncé un volume d’investissements de 23 milliards d’euros, dont 14 milliards destinés aux entreprises françaises opérant en Afrique et 9 milliards pour des entreprises africaines.

Macron a enfin estimé que l’Afrique « n’est pas seulement le continent du futur », mais « déjà une puissance et une force dans le monde d’aujourd’hui ».

Le chef de l'Etat français est arrivé dans la capitale kényane dimanche où il va assister avec son homologue kényan William Ruto à la signature d’accords entre des entreprises françaises et kényanes. William Ruto est de fait devenu un acteur incontournable des nouveaux liens franco-africains pour Emmanuel Macron, désireux de s’extirper des déboires accumulés en Afrique francophone, notamment au Sahel.