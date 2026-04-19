En Angola, le pape Léon XIV dénonce les inégalités et appelle à l’ouverture politique

En visite officielle en Angola, le pape Léon XIV a vivement critiqué, samedi, les logiques d’exploitation des ressources naturelles et leurs conséquences sociales, lors de son premier discours prononcé au palais présidentiel de Luanda.

« J’ai évoqué les richesses matérielles sur lesquelles des intérêts puissants mettent la main, y compris dans votre pays. Combien de souffrances, combien de morts, combien de catastrophes sociales et environnementales sont engendrées par cette logique d'exploitation ! », a déclaré le souverain pontife, au premier jour de son déplacement dans ce pays d’Afrique australe.

Le pape a également dénoncé un modèle de développement qu’il juge excluant. « Nous voyons désormais, partout dans le monde, comment cette logique alimente un modèle de développement qui discrimine et exclut, mais qui prétend encore s’imposer comme le seul possible », a-t-il ajouté devant les autorités angolaises.

Pays riche en pétrole et en ressources minières, l’Angola reste marqué par de profondes inégalités socio-économiques. Selon les données de la Banque mondiale, environ un tiers de la population vit sous le seuil international de pauvreté, fixé à 2,15 dollars par jour.

Sur un ton direct, Léon XIV a exhorté les dirigeants à favoriser le pluralisme et la liberté d’expression dans un pays dominé par le même parti depuis son indépendance en 1975. « N’ayez pas peur de la dissidence », a-t-il lancé, appelant à valoriser la diversité des opinions.

« L’Angola peut grandir considérablement si, avant tout, vous, qui avez autorité dans le pays, croyez en la diversité de sa richesse », a-t-il insisté, avant d’ajouter : « N’étouffez pas les visions des jeunes et les rêves des anciens ».

Arrivé samedi après-midi à Luanda, le pontife américain a été accueilli par une foule nombreuse, offrant un bain de foule à bord de sa papamobile sous la chaleur humide de la capitale. Cette étape constitue la troisième séquence d’une tournée africaine de onze jours.

Lundi dernier, le pape a entamé en Algérie son deuxième déplacement international majeur depuis son élection en mai. Cette tournée d’envergure le conduit dans onze villes réparties dans quatre pays : l’Algérie, le Cameroun, l’Angola et la Guinée équatoriale. Après des étapes en Algérie, au Cameroun et en Angola, il doit encore se rendre en Guinée équatoriale, dernière séquence de sa visite.



Abritant un cinquième des catholiques du monde, soit quelque 288 millions de personnes, selon les chiffres de 2024, l'Afrique représente l'une des régions du monde où l'Église connaît la plus forte croissance.

