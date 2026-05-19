Ebola en RDC : l'OMS se dit « profondément préoccupée par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie L'organisation a classé dimanche, l’épidémie au niveau d’« urgence internationale », deuxième niveau d’alerte le plus élevé après celui d’urgence pandémique

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est déclaré mardi « profondément préoccupé par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie d’Ebola qui touche la République Démocratique du Congo.

S’exprimant lors du deuxième jour de l’assemblée annuelle des États membres de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé la convocation d’un comité d’urgence chargé de formuler des recommandations temporaires face à la situation.

Cette déclaration intervient deux jours après le classement de l’épidémie au niveau d’« urgence internationale », deuxième niveau d’alerte le plus élevé après celui d’urgence pandémique.

Selon le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, environ 131 décès ont été recensés jusqu’à présent, tandis que quelque 513 cas suspects font l’objet d’un suivi sanitaire. Les précédents chiffres officiels faisaient état de 91 morts liés à la résurgence actuelle de l’épidémie.

Face à cette situation, les États-Unis ont annoncé lundi un renforcement des contrôles sanitaires à leurs frontières pour les voyageurs en provenance des zones touchées en Afrique. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont également indiqué une restriction temporaire de l’attribution de visas pour les personnes ayant récemment voyagé dans les régions concernées.

Par ailleurs, le directeur général de l’OMS a fait le point du foyer d’hantavirus détecté à bord du navire de croisière MV Hondius, précisant que les 27 personnes présentes à bord ne présentaient toujours aucun symptôme. L’OMS continue toutefois d’évaluer le risque mondial lié à l’hantavirus comme « faible ».