« Nous renforçons d’urgence nos opérations, mais l’épidémie progresse plus vite que nous », déclare le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ebola en RDC : l’OMS juge l’épidémie « extrêmement grave », plus de 900 cas suspects recensés « Nous renforçons d’urgence nos opérations, mais l’épidémie progresse plus vite que nous », déclare le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo est « extrêmement grave et difficile » à maîtriser, a averti lundi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que la propagation de l’épidémie dépasse actuellement les capacités de réponse.

« Nous renforçons d’urgence nos opérations, mais pour le moment, l’épidémie progresse plus vite que nous », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a indiqué que 101 cas confirmés et 10 décès confirmés ont été enregistrés jusqu’à présent en RDC, tout en avertissant que l’ampleur réelle de l’épidémie est bien plus importante.

« Il y a désormais plus de 900 cas suspects et 220 décès suspects », a-t-il précisé.

Plus tôt, les autorités sanitaires avaient averti que l’épidémie continuait de se propager dans certaines régions d’Afrique, touchant également des pays voisins.

Dix pays, dont le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et la Zambie, sont exposés au risque d’une flambée d’Ebola, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

L’OMS a également averti que, bien que le risque de propagation mondiale reste faible, la situation fait l’objet d’une surveillance étroite en raison du nombre de cas, des infections parmi les personnels de santé et des foyers épidémiques dans les zones urbaines.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani