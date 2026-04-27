Par le passé, les autorités ont rejeté les accusations d’organisations internationales, affirmant que leurs partenaires russes sont de simples « formateurs » ou « instructeurs », et non des mercenaires

Des ONG saisissent la Cour africaine contre le Mali pour des violations présumées des droits humains Par le passé, les autorités ont rejeté les accusations d’organisations internationales, affirmant que leurs partenaires russes sont de simples « formateurs » ou « instructeurs », et non des mercenaires

Trois organisations de la société civile ont engagé une procédure devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, marquant une première action judiciaire connue contre un État pour « avoir permis la présence et engagé des acteurs militaires et de sécurité privés ».

Dans une requête datée du 20 avril 2026, Trial International, l’Union panafricaine des avocats (Palu) et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) ont saisi la juridiction continentale au sujet de « graves violations des droits humains commises contre des civils au Mali en 2022 ».

Selon ces organisations, « plus de 500 civils ont été tués à Moura » lors d’opérations attribuées aux Forces armées maliennes (FAMa) et au groupe Wagner, qui opérerait désormais sous l’appellation « Africa Corps ». Elles évoquent également des cas de « torture, détentions arbitraires, violences sexuelles et disparitions forcées ».

La requête vise à établir la responsabilité de l’État malien « pour ne pas avoir prévenu ces violations, protégé les civils, enquêté, poursuivi et sanctionné les responsables, ni garanti réparation aux victimes ».

Les plaignants soulignent que cette procédure constitue « la première tentative visant à engager la responsabilité d’un État devant la Cour africaine pour avoir accueilli et contracté des sociétés militaires et de sécurité privées », ce qui pourrait « établir un précédent important dans la jurisprudence régionale et internationale ».

S’appuyant sur des éléments documentés notamment par le Berkeley Human Rights Center et l’initiative Inpact – All Eyes on Wagner, la plainte intervient après les massacres de Hombori et de Moura, survenus dans le centre du Mali en 2022.

Les organisations estiment que « le soutien du Mali à des acteurs armés transnationaux dépasse le cadre national », pointant des réseaux caractérisés par « des structures fluides, des déplacements transfrontaliers et des chaînes d’approvisionnement opaques ».

Le gouvernement malien n’a pas encore réagi à cette procédure. Par le passé, les autorités ont rejeté les accusations d’organisations internationales, affirmant que leurs partenaires russes sont de simples « formateurs » ou « instructeurs », et non des mercenaires.

Dans le même temps, le gouvernement malien a rappelé que le Mali est attaché au respect des droits humains et qu’il a souscrit à plusieurs déclarations et chartes internationales en matière de droits de l’homme. Il a affirmé sa volonté de défendre les droits de l’homme, en particulier ceux des femmes et des enfants, ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale.

Le gouvernement précise que les FAMa ont uniquement ciblé les groupes armés terroristes, sans incident sur les civils avant de souligner que l’armée opère de manière autonome, sans faire appel à des supplétifs étrangers.

La même source indique que les FAMa respectent les droits de l’homme et le droit international humanitaire, et que toutes les communautés sont représentées au sein de l’armée.