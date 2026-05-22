Les pays membres du Mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye appellent toutes les parties libyennes à éviter toute escalade

Crise en Libye: l’Algérie, la Tunisie et l'Égypte expriment leur inquiétude face aux défis sécuritaires Les pays membres du Mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye appellent toutes les parties libyennes à éviter toute escalade

AA/Alger/Aksil Ouali

Les ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, de l’Égypte et de la Tunisie ont exprimé, ce jeudi au Caire, « leur inquiétude face aux défis sécuritaires en Libye, marquée par des violences et des assassinats politiques ».

« Les ministres ont exprimé leur inquiétude face aux défis sécuritaires que connaît la Libye, notamment les violences et les assassinats politiques. Ils ont renouvelé leur appel à toutes les parties libyennes à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute escalade et à privilégier l’intérêt national suprême afin de préserver la sécurité et la stabilité du peuple libyen », a précisé le communiqué final de la réunion tripartite des pays voisins de la Libye qui s'est tenue en Égypte.

Les trois ministres, a souligné le communiqué, ont réaffirmé « leur engagement à poursuivre la coordination et les concertations dans le cadre de ce mécanisme afin de préserver l’unité de la Libye et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire ». Dans ce sens, ils ont, a ajouté le même document, insisté sur le fait qu’une « solution politique globale demeure l’unique voie pour mettre fin à la crise libyenne ».

Les chefs de la diplomatie des trois pays ont mis également en avant « l’importance de faire avancer le processus politique sous l’égide des Nations unies afin de mettre un terme à la division, d’unifier les institutions de l’État libyen et de créer les conditions propices à l’organisation simultanée des élections présidentielle et législatives, en réponse aux aspirations du peuple libyen ».

Réaffirmant leur rejet « des ingérence étrangers dans les Affaires libyennes », les signataires du communiqué ont aussi « renouvelé leur soutien aux efforts de la commission militaire conjointe 5+5 pour consolider le cessez-le-feu et œuvrer au retrait de toutes les forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires du territoire libyen ».

La Libye, rappelons-le, traverse une longue crise politique qui se poursuit depuis 2011. Le pays peine, depuis cette date, à retrouver la stabilité pour aboutir à l'organisation devant unifier les institutions.