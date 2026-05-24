Côte d’Ivoire : L’effondrement d’un immeuble à Abidjan fait au moins huit morts La plupart des victimes dormaient encore lorsque l’édifice s’est brusquement écroulé sur lui-même

Au moins huit personnes ont trouvé la mort dans l’effondrement, samedi, d’un immeuble à Koumassi, dans le sud d’Abidjan, ont indiqué les secours dimanche dans une note.

Le drame s’est produit aux environs de 5h00 GMT, après de fortes pluies qui se sont abattues sur le district autonome d’Abidjan. L’immeuble concerné, à usage d’habitation, était encore en phase de construction au moment de l’effondrement.

Si les circonstances exactes du sinistre restent à déterminer, plusieurs riverains estiment que l’élévation d’un niveau supplémentaire, combinée aux intempéries, aurait fragilisé la structure du bâtiment.

La plupart des victimes dormaient encore lorsque l’édifice s’est brusquement écroulé sur lui-même.

Selon les secours, quatre corps ont été extraits des décombres samedi et quatre autres dimanche, avant d’être remis aux services des pompes funèbres.

« Les opérations d’exploration et de recherche se poursuivent toujours », a indiqué le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM).

À la suite du drame, le ministre ivoirien de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, s’est rendu sur les lieux, selon une publication de son département ministériel.

Le ministre a insisté sur la nécessité de diligenter rapidement des investigations afin de déterminer les causes exactes de l’effondrement et de sécuriser la zone pour prévenir de nouveaux accidents.

Il a également appelé à un renforcement des capacités d’anticipation et de contrôle, notamment en cette période de saison des pluies propice aux risques d’effondrement.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a par ailleurs révélé que « les premières investigations révèlent également que le chantier ne disposait pas de permis de construire ».

De son côté, le GSPM a rappelé les risques accrus liés aux fortes pluies, susceptibles de fragiliser les sols et certaines structures immobilières. Les secours invitent les populations à rester vigilantes face aux signes annonciateurs d’un éventuel effondrement, notamment l’apparition de fissures, de craquements inhabituels ou encore d’affaissements de planchers et de sols.