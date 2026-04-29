Burkina Faso : lancement de l’opération "WIBGA-2" pour renforcer la sécurité intérieure Les populations appelées "à faire preuve d'une vigilance accrue"

AA / Ouagadougou / Dramane Traoré

Le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, a lancé mardi, l’opération "WIBGA-2" en vue de renforcer la sécurité intérieure, tout en invitant les populations "à faire preuve d'une vigilance accrue" et à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité.

"Dans la dynamique du renforcement de la sécurité, il est lancé à compter de ce jour 28 avril 2026, l’opération « WIBGA-2 » sur l'ensemble du territoire national", a écrit Sana dans un communiqué exprimant sa reconnaissance aux populations pour leur engagement constant dans la veille sécuritaire et leur contribution active au renforcement de la sécurité intérieure.

A cet effet, a-t-il souligné, les populations sont invitées au respect strict des consignes, à faire preuve d'une vigilance accrue, et à dénoncer sans délai, aux services compétents, tout cas ou comportement suspect.

S’agissant de situations suspectes, il a cité entre autres, les cas de hausses inhabituelles d'achat de vivres, d’acquisitions de produits dangereux ou de composants d'explosifs, d’occupations soudaines d'habitations par des personnes refusant tout contact avec le voisinage, de refus de se soumettre aux formalités d'enregistrement dans les hôtels, de mouvements suspects aux abords des infrastructures stratégiques et de demandes d'informations sur des sites sensibles.

Sana a rappelé que la garantie d'une sécurité holistique est basée sur le principe de co-production de sécurité et qu’à ce titre, chaque citoyen constitue un maillon essentiel de prévention des menaces sécuritaires.

Il a réitéré son appel à l'ensemble des populations à poursuivre leur collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, à travers une veille citoyenne et dans un esprit patriotique.