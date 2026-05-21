Burkina Faso : Création d'un fonds souverain minier pour financer les investissements structurants

AA/Ouagadougou/Dramane Traoré

Le gouvernement burkinabè a adopté jeudi en Conseil des ministres, un décret portant création d'un fonds souverain minier au Burkina Faso appelé Fonds "Siniyan-Sigui" dans l’optique d’accompagner la réalisation d’investissements structurants.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a déclaré que l’adoption de ce décret "permet d'avoir un fonds souverain minier alimenté par le supplément de ressources dégagées au niveau de l'activité minière en tenant compte d’un niveau des cours des minerais de référence et, au-delà de ces cours, tout ce qui est réalisé comme excédent est reversé dans ce fonds souverain".

Il a souligné que le fonds souverain minier est créé sous forme "d'un compte d'affectation spécial" qui va permettre de financer non seulement des projets industriels mais aussi des projets d'infrastructures dont les premiers verront le jour à partir de 2027.

Depuis 2009, le secteur minier constitue un pilier essentiel de l’économie du Burkina Faso, contribuant significativement à la croissance économique, à la création d’emplois et aux recettes publiques.

De nos jours, le pays compte une quinzaine de mines industrielles en production, 16 mines semi-mécanisées en production et plus de 240 permis de recherche actifs. La production nationale d’or est passée de 60,771 tonnes en 2024 à plus de 94 tonnes en 2025, selon les données du ministère chargé des Mines.

Sur le plan économique, les recettes directes du secteur sont en hausse depuis 2019, passant de près de 540 milliards de FCFA (environ 930 millions de dollars) en 2023 à près de 570 milliards de FCFA (environ 980 millions de dollars) en 2024 pour s’établir à plus de 776 milliards de FCFA (environ 1,34 milliard de dollars) au 31 décembre 2025.

En outre, l'or demeure la principale composante des exportations du pays, représentant 82,3 % de la valeur totale des exportations du pays en 2024. Ces performances enregistrées par le secteur ces dernières années ont porté le Burkina Faso sur l’échiquier des pays miniers en Afrique.

Les autorités ont multiplié les reformes dans le secteur afin de maximiser les retombées sur le reste de d’économie.

Par ailleurs, le gouvernement a accru sa participation dans le capital de certaines compagnies minières conformément au nouveau code minier de 2024.