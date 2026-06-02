La BAD souligne que le Maroc a renforcé sa compétitivité dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables et les industries manufacturières à forte valeur ajoutée

Banque africaine de développement : le Maroc, premier pays industriel d’Afrique devant l’Afrique du Sud La BAD souligne que le Maroc a renforcé sa compétitivité dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables et les industries manufacturières à forte valeur ajoutée

Le Maroc a dépassé l’Afrique du Sud pour devenir la première économie industrielle du continent africain en 2025, selon l’Indice africain d’industrialisation publié par la Banque africaine de développement (BAD).

D’après le rapport, le royaume s’est hissé à la première place grâce à la modernisation de son appareil productif, à la diversification de ses exportations et à la mise en œuvre de politiques favorisant la croissance industrielle.

La BAD souligne que le Maroc a renforcé sa compétitivité dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables et les industries manufacturières à forte valeur ajoutée.

L’institution panafricaine estime que cette progression reflète les efforts du pays pour améliorer son environnement des affaires, attirer les investissements étrangers et développer ses infrastructures industrielles.

L’Afrique du Sud, qui occupait jusqu’ici la première place du classement, demeure une puissance industrielle majeure du continent, mais connaît un déclin progressif de sa compétitivité industrielle, selon le rapport.

L’Indice africain d’industrialisation évalue les performances des pays africains à travers plusieurs critères, dont les capacités de production, la diversification économique, les exportations manufacturières et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.