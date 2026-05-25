Parmi les principales nominations figure celle de Benoît Dato comme Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation civique

Bénin : Romuald Wadagni forme un gouvernement de 25 membres et conserve la tête de l’exécutif Parmi les principales nominations figure celle de Benoît Dato comme Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation civique

AA/Bamako/Amarana Maiga

Le président béninois Romuald Wadagni, investi dimanche à la tête du Bénin, a annoncé dans la foulée la composition de son premier gouvernement, composé de 22 ministres et de trois ministres délégués, selon le décret n°2026-314 du 24 mai 2026.

Le chef de l’État, qui assure lui-même la direction du gouvernement, a procédé à plusieurs nominations stratégiques dans les secteurs économique, judiciaire et administratif.

Le décret a été présenté par le Secrétaire général de la présidence, Aristide Djidjoho.

Parmi les principales nominations figure celle de Benoît Dato comme Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation civique.



Au ministère de l’Économie et des Finances, chargé également de la coopération, Aristide Médenou a été nommé ministre. Trois ministres délégués lui sont rattachés : Nicolas Yenoussi, chargé des Finances et de la Microfinance, Rodrigue Chaou, chargé du Budget et de la Fonction publique, ainsi que Hugues-Oscar Lokossou, chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette.

Dans un décret distinct, n°2026-315, le président béninois a également nommé Wilson Gakpéto au poste de Secrétaire général du gouvernement.

Cette première équipe gouvernementale marque le début du mandat de Romuald Wadagni, élu à la magistrature suprême avec la promesse de poursuivre les réformes économiques et institutionnelles engagées ces dernières années.