Le ministère de la Défense nationale affirme que l'opération de recherche et de ratissage est toujours en cours

Algérie : l'armée annonce l'élimination d'un terroriste à Ain Defla (150 km à l'ouest d'Alger) Le ministère de la Défense nationale affirme que l'opération de recherche et de ratissage est toujours en cours

L'armée algérienne a annoncé, ce lundi, l'élimination d'un terroriste et la récupération d'un pistolet mitrailleur ainsi qu'une quantité de munitions lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans le secteur militaire d'Ain Defla (150 km à l'ouest d'Alger).



« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage dans le Secteur militaire d’Ain Defla en première Région militaire, des détachements de l'ANP ont abattu, aujourd’hui lundi 20 avril 2026, un (1) terroriste et récupérer un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et autres effets », a indiqué le ministère algérien de la Défense.



Cette opération, qui est toujours en cours, a ajouté la même source, « confirme une nouvelle fois l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'ANP dans la lutte contre les résidus de ces groupes criminels, notamment à travers l'intensification de la pression et le tarissement des sources de soutien, et ce, jusqu'à leur éradication totale».



Début février dernier, l'armée avait annoncé également la neutralisation de quatre terroristes et la 4 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, dans la même zone. Le 18 mars, le ministère de la Défense a annoncé la neutralisation de sept terroristes à Tébessa, à la frontière algéro-tunisienne, et l'arrestation de trois éléments de soutien aux groupes terroristes.



L’Algérie a traversé une grave guerre civile durant la décennie 1990 qui s’est soldée par plus de 150 milles morts parmi les civils et les militaires. Cette dure situation a conduit les autorités à lancer la politique de réconciliation nationale (2005) qui a permis la reddition de plusieurs milliers d'éléments armés qui occupaient les maquis.