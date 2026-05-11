Afrique : Macron reconnaît que la France a été devancée par la Chine, la Türkiye et les États-Unis

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Clôturant lundi le forum d’affaires « Africa Forward », le président français Emmanuel Macron a livré une analyse du recul économique de la France sur le continent africain. Macron a attribué le recul français en Afrique à l'excès de confiance de ses entreprises et administrations, distancées par de nouveaux concurrents jugés « plus compétitifs », à l'instar de la Chine et de la Türkiye.

Macron a reconnu que la France est « bousculée en Afrique » depuis vingt-cinq ans. Il a qualifié cette dynamique de « normale » et de « très bien », l'analysant comme la conséquence directe d'une forme d'arrogance et d'inertie institutionnelle et économique française.

Selon lui, ces derniers se sont trop longtemps reposés sur leurs acquis historiques en Afrique, sans chercher à rester compétitifs. Persuadés que la présence française sur le continent était garantie d'avance, ils ont cru, selon lui, qu'il suffisait d'être Français pour remporter des marchés. « en pensant qu'il y avait un pré carré, en disant 'on est français, tout nous est ouvert' », affirme-t-il.

Le président français a expliqué la perte d'influence de Paris par la rationalité économique des États africains face à des offres concurrentes. Macron a souligné le rôle moteur de Pékin et d'Ankara dans ce bouleversement :

« Les Chinois sont arrivés, les Turcs, les Américains, beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres Africains, et ont dit 'on est plus compétitifs que vous, on est meilleurs que vous'. »

Cette déclaration s'inscrit dans la stratégie de « réveil » revendiquée par Macron.

En admettant que le continent africain, soulignant que ce continent, dont la croissance a dépassé celle de l'Asie du Sud-Est, n'accepte plus la simple fourniture d'aide ou qu'on vienne lui dicter quelles solutions adopter pour son propre marché.

Macron justifie ce qu'il qualifie de « révolution conceptuelle » : il appelle à sortir d'une « logique verticale » consistant à simplement « donner de l'aide », pour instaurer une « logique d'égalité » et de partenariat reposant sur l'ambition de « co-investir, co-produire, co-inventer »