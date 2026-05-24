Les ministres des Affaires étrangères des pays signataires ont condamné une « violation directe de la situation juridique et historique de la ville de Jérusalem occupée »

19 pays arabes et musulmans dénoncent une « initiative illégale et inacceptable » sur le Somaliland à Jérusalem occupée Les ministres des Affaires étrangères des pays signataires ont condamné une « violation directe de la situation juridique et historique de la ville de Jérusalem occupée »

AA / Alger / Aksil Ouali



Les ministres des Affaires étrangères de dix-neuf pays arabes et musulman, dont la Türkiye, ont dénoncé, ce dimanche dans un communiqué commun, l’annonce de l’ouverture d’une représentation diplomatique de ce qui appelé « l’Etat de Somaliland » à Jérusalem occupée. Le document est signé par les ministres, égyptien, algérien, qatari, jordanien, turc, saoudien, indonésien, djiboutien, somalien, omanais, soudanais, Yéménite et libanais, jordanien, pakistanais, palestinien, bengalais, koweitien et mauritanien.

Les signataires qualifient cette initiative «d’illégale et d’inacceptable », affirmant que l’ouverture de cette « supposée ambassade » constitue « une violation flagrante du droit international et des résolutions internationales pertinentes ». Ce pas franchi par ce territoire, a précisé le communiqué, est aussi « une atteinte directe à la situation juridique et historique de la ville de Jérusalem occupée ».

Les chefs de diplomatie des pays signataires ont exprimé aussi « leur refus total de toute mesure unilatérale visant à institutionnaliser une réalité illégale à Jérusalem occupée ou à accorder une légitimité à toute entité ou arrangement qui viole les règles du droit international et les résolutions pertinentes des Nations Unies ».

Ils ont renouvelé, dans la foulée, leur affirmation que « Jérusalem-Est est un territoire palestinien occupé depuis 1967, et que toute démarche visant à changer son statut légal et historique est considérée comme nulle et sans effet légal ».

Les ministres ont également réaffirmé « leur soutien total à l’unité et à la souveraineté de la Somalie et à l’intégrité de ses territoires, rejetant toute mesure unilatérale qui porterait atteinte à l'unité des terres somaliennes ou qui compromettrait sa souveraineté ».

Israël avait reconnu, rappelons, le Somaliland en décembre 2025. Ce territoire, non reconnu par la communauté international, a annoncé sa sécession de la Somalie en 1991. En réaction à cette reconnaissance israélienne, plus de vingt États et l’Organisation de la coopération islamique avaient dénoncé cette décision, craignant une déstabilisation de la région de la Corne de l’Afrique et de la mer Rouge.