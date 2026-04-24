La compagnie américaine Kosmos Energy détenait 90% des parts et la société des pétroles du Sénégal 10% dans ce projet qui est selon le Premier ministre, Ousmane Sonko, le plus prometteur du bassin sédimentaire du Sénégal

Le Sénégal reprend le contrôle du bloc gazier Yakaar Teranga La compagnie américaine Kosmos Energy détenait 90% des parts et la société des pétroles du Sénégal 10% dans ce projet qui est selon le Premier ministre, Ousmane Sonko, le plus prometteur du bassin sédimentaire du Sénégal

AA/ Dakar/ Alioune Ndiaye

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé jeudi soir le retrait de la licence du bloc gazier Yakaar Teranga détenue par l’opérateur américain Kosmos Energy et la société des pétroles du Sénégal (Petrosen).

La compagnie américaine détenait 90% des parts sur les blocs.

« Nous avons obtenu et signé, sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal, l'accord de retrait conjoint de Kosmos et de Petrosen de la licence portant sur le bloc gazier de Cayar, dénommé Yakaar Teranga », a indiqué Sonko dans un message sur X ex twitter.

Il a fait savoir qu’une nouvelle licence va être exclusivement octroyée à Petrosen pour l’exploitation du bloc gazier qu’il considère comme « le plus prometteur du bassin sédimentaire du pays ».

Les blocs Yakaar et Teranga ont été découvertes respectivement en 2015 et 2016 avec des ressources en gaz récupérables de plus de 20 TCF (environ 560 milliards de mètres cubes).

Suite à des divergences de vues entre l’opérateur British petroleum (60%) et les autres partenaires Kosmos et Petrosen, la major britannique a renoncé au bloc transférant ses parts et le rôle d’opérateur à Kosmos Energy.

A partir de 2019, un concept de développement donnant la priorité à l’approvisionnement rapide et compétitif du marché local en gaz naturel combiné à la production de Gaz naturel liquéfié (Gnl) pour l’exportation a ainsi été décliné par les deux parties pour l’exploitation des blocs.

Faute de partenaire pour renforcer la co-entreprise et ne trouvant pas le concept rentable, l’entreprise américaine avait finalement annoncé en 2025 son intention de se retirer du projet.

« Concernant Yakaar-Teranga, nous collaborons avec Petrosen pour nous retirer du bloc, n'ayant pas réussi à trouver un partenaire adéquat ni à convenir d'un concept de développement commercialement attractif avec le gouvernement sénégalais », avait indiqué la compagnie dans son rapport 2025.

« C'est un projet pour lequel nous avons des opérateurs, et nous voulons le nationaliser et donner à Petrosen, qui possède l'expertise, l'opportunité de développer ce projet afin de répondre aux besoins domestiques en gaz, sans exclure la possibilité d'exportation », avait relevé en décembre 2025 Birame Soulèye Diop, ministre sénégalais de l’énergie, du pétrole et des mines.

La volonté du gouvernement à travers ce projet, selon Diop, est d’augmenter la production d’électricité, de réduire la facture des importations de combustibles et de soutenir à terme des exportations ciblées.

Il avait aussi déploré le retard dans l’exécution des termes du contrat. La décision finale d’investissement estimée à 5 milliards USD était attendue à fin décembre 2025, l’expiration de la licence devant intervenir en juillet 2026.

Dans son message sur le réseau social, Sonko souligne que la reprise de Yakaar Teranga s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renégocier et recouvrer les actifs du pays cédés dans des conditions pour le moins opaques.