Le fondateur de l’événement, Ersoy Soyer, souligne que l’un des principaux atouts est d’offrir aux entreprises turques des opportunités de coopération avec de grands acteurs des marchés mondiaux

Vienne accueille Road to Global 2026 : plus de 50 pays réunis pour accélérer l’expansion mondiale des entreprises Le fondateur de l’événement, Ersoy Soyer, souligne que l’un des principaux atouts est d’offrir aux entreprises turques des opportunités de coopération avec de grands acteurs des marchés mondiaux

La conférence « Road to Global », présentée comme la seule conférence technologique turque en Europe, se tiendra les 20 et 21 mai à Vienne, sous l’égide de la Chambre de commerce de Vienne (WKO Wien).

Selon un communiqué de Road to Global, dont l’Agence Anadolu (AA) est partenaire média mondial, l’événement réunira les géants du secteur technologique et du monde des affaires.

Organisé les 20 et 21 mai à Vienne sous l’égide de la WKO Wien, Road to Global rassemblera cette année des participants de plus de 50 pays.

Tout au long de l’événement, des acteurs mondiaux partageront leurs expériences de mondialisation en répondant à des questions clés telles que : « Comment ont-ils réussi ? », « Qu’ont-ils bien fait ? », « Où ont-ils commis des erreurs ? » et « Quelles sont leurs nouvelles stratégies sur les différents marchés ? ».

Les participants auront ainsi l’opportunité de tirer des enseignements des erreurs commises dans leur parcours d’internationalisation et d’écouter, de première main, les stratégies de demain, tout en initiant de nouvelles coopérations.

La principale nouveauté de cette édition réside dans le partenariat stratégique entre Road to Global et le Tech Summit. Cette collaboration, initiée par le Tech Summit basé en Allemagne, combine infrastructure technologique et expansion commerciale afin d’offrir aux participants une portée géographique élargie et une vision plus globale.

Malgré sa première édition l’an dernier, Road to Global a déjà eu un impact significatif sur l’écosystème. Les données issues de l’événement illustrent ce succès concret.

Grâce aux liens établis entre entreprises participantes et investisseurs, un volume économique important a été généré. Lors de la précédente édition, un fonds d’État d’Ouzbékistan avait participé à l’événement, débouchant sur des décisions d’investissement et des accords d’une valeur de 20 millions de dollars.

Des entrepreneurs venus de nombreux pays ont ainsi franchi leurs premiers pas vers l’internationalisation lors de cet événement. Des entreprises turques ont également établi des coopérations avec l’Université technique de Vienne et lancé de nouveaux projets liés aux fonds de l’Union européenne.

Des institutions et startups turques ont présenté leurs produits et services sur scène, tout en concluant plusieurs accords commerciaux leur permettant d’accélérer leur accès au marché européen.

Plus de 50 millions de dollars d’accords attendus cette année

Pour cette nouvelle édition, qui accueillera plus de 1 500 participants et 50 intervenants internationaux, les organisateurs anticipent plus de 50 millions de dollars d’accords bilatéraux. Des institutions majeures, de New York à Singapour, de Londres à Istanbul, participeront aux discussions sur les stratégies de croissance.

Parmi les participants figurent Mastercard, 3VC, Estonian E-Residency, ZICER Zagreb Innovation Center et Invest Austria, ainsi que des entreprises internationales fondées par des entrepreneurs turcs telles que Westure Ventures, Werer Energy, Mazed AI, Nexrone Global et Tecmony.

Un « Investor Breakfast » réunira investisseurs, institutions et startups afin de faciliter les mises en relation. Des sessions B2B et des ateliers spécialisés feront de l’événement une plateforme active de création de partenariats.

Cet événement de deux jours vise à devenir un tournant pour toute entreprise ayant une vision globale. De l’intelligence artificielle à l’énergie, en passant par la fintech et les agences d’innovation européennes, l’ensemble des acteurs clés du secteur seront réunis.

Nexrone Global, organisateur de « Road to Global », se positionne comme une structure de conseil et de mise en relation facilitant l’expansion internationale des entreprises. Présente en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse et en Türkiye, l’entreprise accompagne les sociétés souhaitant se développer sur les marchés américain, asiatique et européen.

« Chaque année, des propositions nous parviennent pour organiser l’événement dans un autre pays afin de réunir davantage d’acteurs et d’opportunités »

Dans ses déclarations, le fondateur de l’événement, Ersoy Soyer, a souligné que « Road to Global » connaît une croissance rapide depuis sa première édition.

Il a indiqué que l’un des facteurs clés de cette croissance est la volonté des entreprises de s’intégrer aux marchés mondiaux tout en réduisant les risques. « L’un des principaux atouts de l’événement est d’offrir aux entreprises turques des opportunités de coopération avec de grands acteurs des marchés internationaux », a-t-il déclaré.

Ersoy Soyer a également précisé que l’événement reçoit chaque année des propositions d’autres pays souhaitant accueillir Road to Global afin de rassembler davantage d’acteurs et d’opportunités, ajoutant que le monde traverse une phase de transformation et que la capacité à saisir les opportunités internationales est essentielle pour les pays et les entreprises.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani