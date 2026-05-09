Une infrastructure industrielle offshore massive destinée au projet gazier libyen de Bouri prend la mer depuis l'Italie

Le gouvernement libyen a annoncé vendredi qu'une infrastructure industrielle offshore massive destinée au projet gazier de Bouri avait pris la mer depuis un port italien, dans le cadre d'un plan de plusieurs milliards de dollars visant à récupérer le gaz jusqu'alors brûlé à la torche et à le convertir en ressources exploitables.

Le gouvernement a précisé dans un communiqué que la plateforme offshore avait quitté le port de Marina di Ravenna après près de deux ans de travaux de construction et de préparation.

Il a ajouté que la plateforme devrait arriver sur le site du gisement d'ici quatre jours.

La Compagnie nationale de pétrole libyenne (National Oil Corporation - NOC) a indiqué que le contrat pour la construction de cette gigantesque infrastructure industrielle offshore destinée au projet gazier de Bouri avait été signé avec la société italienne Saipem en août 2023, avec un budget de 1,565 milliard de dollars, dont environ 928 millions de dollars avaient déjà été dépensés à fin décembre 2025.

Selon la compagnie, la prochaine étape implique le transport des unités du projet vers le gisement de Bouri, préalablement aux opérations de levage lourd et au raccordement technique avec les plateformes 3 et 4.

Le projet vise à exploiter une capacité de conception allant jusqu'à 125 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour et à réduire à zéro le torchage du gaz sur le gisement offshore de Bouri. Cette initiative s'inscrit dans le plan de la Libye visant à éliminer le torchage du gaz d'ici 2030.

La compagnie a précisé que le projet devrait entrer en phase de production en septembre 2026, contribuant ainsi à augmenter l'approvisionnement national en gaz et à exporter les volumes excédentaires.

Situé à environ 130 kilomètres (81 miles) au large des côtes libyennes, le gisement de Bouri est considéré comme l'un des plus grands gisements offshore du bassin méditerranéen et est exploité par la compagnie énergétique italienne Eni.

La Libye produit quotidiennement environ 2,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel, tandis que la production a atteint 62,69 milliards de pieds cubes en avril, selon les données de la Compagnie nationale de pétrole.

Le pays cherche à augmenter sa production de gaz et à accroître ses exportations vers l'Europe d'ici 2030, en s'appuyant sur des réserves estimées à environ 80 000 milliards de pieds cubes, en plus des découvertes récemment annoncées.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh