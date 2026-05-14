Le salon réunit des exposants spécialisés dans les technologies agricoles, l’industrie agroalimentaire, les systèmes d’irrigation, l’oléiculture et les équipements agricoles

Tunisie : ouverture à Sfax du Salon méditerranéen de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire Le salon réunit des exposants spécialisés dans les technologies agricoles, l’industrie agroalimentaire, les systèmes d’irrigation, l’oléiculture et les équipements agricoles

AA / Sfax / Mehmet Akif Turan

Le 15e Salon méditerranéen de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, organisé dans la ville tunisienne de Sfax, a ouvert ses portes avec une participation internationale.

L’inauguration de l’événement, organisée au Parc des expositions international de Sfax, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, d’environ 20 hommes d’affaires et représentants du secteur venus de Konya (centre-ouest de la Türkiye), de responsables tunisiens, de représentants des missions diplomatiques ainsi que de nombreux invités.

Le salon réunit des exposants spécialisés dans les technologies agricoles, l’industrie agroalimentaire, les systèmes d’irrigation, l’oléiculture et les équipements agricoles. Des entreprises turques y participent également en présentant leurs produits et technologies.

Dans une déclaration à Anadolu, l’ambassadeur Demircan a souligné que Sfax constitue un important centre industriel pour la Tunisie.

« L’huile d’olive est l’un des secteurs les plus importants de la Tunisie »

Évoquant la solide infrastructure de production et de fabrication de la ville, Demircan a déclaré : « Sfax est véritablement une ville très précieuse sur le plan industriel. Elle dispose d’une forte capacité de production de machines et d’une infrastructure de fabrication diversifiée. De nombreux salons y sont organisés tout au long de l’année et nous participons à ces événements à différentes occasions. »

Il a également indiqué que les secteurs des machines agricoles et de l’huile d’olive occupent une place importante dans l’économie tunisienne, ajoutant que la coopération entre la Türkiye et la Tunisie se développe particulièrement dans ces domaines.

« L’huile d’olive est l’un des secteurs les plus importants de la Tunisie. En Türkiye également, Konya dispose d’une solide infrastructure de production dans ce domaine. Les entreprises tunisiennes participent chaque année au Salon agricole de Konya. Cette année encore, une délégation de Konya est venue à Sfax. Nous détenons notamment une part importante du marché tunisien dans les pièces détachées et les équipements agricoles », a-t-il affirmé.

L’ambassadeur a également indiqué que l’intérêt des entreprises turques pour le marché tunisien est en hausse et que les relations économiques entre les deux pays devraient continuer à se renforcer.

« Nous voulons accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays »

Le vice-président de la Chambre de commerce de Konya, Lutfu Basaran, a pour sa part précisé que la délégation venue de Konya participe au salon à la fois comme visiteur et exposant.

Rappelant que la Chambre de commerce de Konya organise le Salon agricole de Konya, considéré comme l’un des principaux salons agricoles au monde, Basaran a expliqué qu’ils se sont rendus à Sfax afin de soutenir l’organisation tunisienne.

« Nous participons à ce salon grâce aux initiatives de notre ambassadeur. Nous sommes ici avec environ 20 hommes d’affaires. Notre objectif est de porter les relations commerciales entre la Türkiye et la Tunisie à un niveau supérieur et de créer de nouvelles opportunités de coopération », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que des rencontres d’affaires bilatérales seront organisées dans le cadre du salon et que la Tunisie offre d’importantes opportunités dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

« Nous œuvrons au développement de la coopération économique entre la Türkiye et la Tunisie »

Le président de la Chambre de commerce turque en Tunisie, Selcuk Yilmaz, a indiqué qu’ils travaillent au développement de la coopération économique entre les deux pays.

Il a souligné que l’objectif est de combiner la puissance industrielle de la Türkiye avec la position stratégique de la Tunisie, porte d’entrée vers les marchés africains et européens.

« Nous nous efforçons de réunir les hommes d’affaires tunisiens et turcs ainsi que l’ensemble des acteurs concernés afin de porter les relations économiques à un niveau supérieur », a-t-il dit.

Hasan Gok, propriétaire de l’entreprise turque Sky Makina, participante au salon, a estimé que la Tunisie possède un potentiel important.

Actif dans le domaine des machines de production d’huile d’olive, il a déclaré : « Nous participons à ce salon depuis 2023. La Tunisie représente un marché important qui s’adresse à tous les secteurs. J’invite tout le monde à venir découvrir les opportunités qu’offre ce pays. »

Les organisateurs ont indiqué que des forums d’affaires, des séminaires techniques, des réunions sectorielles, des présentations de produits et des rencontres B2B seront organisés tout au long du salon.

Le Salon méditerranéen de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire se poursuivra jusqu’au 17 mai.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani