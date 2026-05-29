TotalEnergies :Pouyanné défend la politique de prix et de partage des profits lors d’une assemblée générale sous tension

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a défendu vendredi la politique de modération des prix des carburants et les mécanismes de redistribution des profits, lors de l’assemblée générale du groupe.

Évoquant les dispositifs de plafonnement des prix à la pompe, il a estimé que ces mesures avaient un coût pour l’entreprise. « Nous avons proposé de nous-mêmes une politique visant à protéger les Français par le partage, quelque part, de nos profits parce que lorsqu’on met un plafond sur le prix de l’essence ou du diesel, ça a un coût pour l’entreprise, ce n’est pas une opération gratuite », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a également contesté l’idée selon laquelle ces politiques seraient compensées par des gains de parts de marché. « Ceux qui disent qu’on pense ça par l’augmentation de part de marché, je suis désolé mais plus on en vend, plus on perd », a-t-il ajouté.

Revenant sur le débat autour d’une éventuelle taxation des superprofits du groupe, Patrick Pouyanné a mis en avant les dispositifs de ristournes à la pompe. « Les Français, dans la grande majorité des sondages, préfèrent avoir le bénéfice direct à la pompe des rabais », a-t-il affirmé.

Selon lui, une taxe sur les profits énergétiques risquerait d’être réorientée vers le budget général de l’État. « Plutôt qu’avoir une taxe qui alimentera en France, peut-être pas la transition énergétique, mais plus sûrement la protection des consommateurs, mais plus sûrement le déficit de l’État », a-t-il estimé.

Il a enfin rappelé le principe de l’universalité budgétaire dans les démocraties, soulignant que les ressources publiques ne sont pas toujours fléchées vers des objectifs précis.

L’assemblée générale de TotalEnergies s’est tenue vendredi dans un climat de vive tension, marqué par de fortes critiques visant les performances du groupe et ses activités dans un contexte international sensible, notamment au Moyen-Orient.

En amont de la réunion des actionnaires, une trentaine de militants d’organisations environnementales, dont Attac, Avaaz, 350.org et Action Justice Climat Paris, ont manifesté dans le quartier de La Défense pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « projets mortifères » et réclamer la taxation des superprofits.

Selon Le Monde, les activistes ont également organisé une action symbolique mettant en scène un pipeline en carton, illustrant selon eux les liens entre pouvoir politique et industrie pétrolière.