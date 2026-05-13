"Face à cela (à l'augmentations des prix) , nous devons soutenir encore davantage l'économie africaine", a déclaré Macron

Sécurité énergétique et alimentaire : Macron promet de "soutenir encore davantage l'économie africaine" "Face à cela (à l'augmentations des prix) , nous devons soutenir encore davantage l'économie africaine", a déclaré Macron

AA / Istanbul / Mariem Njeh

L'augmentation des prix des hydrocarbures et les risques de pénurie d'engrais consécutifs aux tensions au Moyen-Orient menacent la sécurité alimentaire du continent africain, a alerté mercredi à Addis-Abeba le président français Emmanuel Macron, appelant à un soutien économique accru.

Lors d'une déclaration conjointe avec le Président de la Commission de l'Union Africaine Mahmoud Ali Youssouf depuis Addis-Abeba, Macron a souligné l'impact direct de la "fermeture du détroit d'Ormuz" sur les économies de la région.

"Plusieurs pays ont des augmentations de leur prix de l'essence à la pompe de plus de 30 %", a-t-il indiqué. Le chef de l'État français a également pointé des "augmentations massives" du coût des engrais assorties de "risques de rupture dans les mois à venir", une conjoncture qui "met en danger la sécurité alimentaire".

"Face à cela, nous devons soutenir encore davantage l'économie africaine", a déclaré le président français.

Paris et l'UA ont convenu de structurer plusieurs initiatives, dont la mise en place d'une aide financière de court terme destinée aux pays les plus exposés, et le développement d'une production locale de fertilisants visant à assurer la souveraineté agricole du continent.

Le dispositif comprend également l'élargissement du mécanisme de garantie des investissements (ATIDI), en coordination avec la Banque africaine de développement (BAD), afin de stimuler l'engagement du secteur privé.

Macron s'est engagé à inscrire ces mesures de soutien, ainsi que le projet de création d'une agence de notation africaine porté par l'UA, à l'ordre du jour du prochain sommet du G7 qu'il présidera à Évian.

De son côté, le président de la Commission de l'UA a salué l'implication de la diplomatie française. Évoquant un "contexte international compliqué", il a estimé que le relais des priorités du continent africain par Paris lors du sommet du G7 serait "primordial et déterminant".

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains du Golfe, et provoquant également la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions organisées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable.

La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise, ouvrant la voie à des efforts diplomatiques en vue d’une solution permanente au conflit.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie navigable.