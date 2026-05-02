- L’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW) a estimé que la hausse des droits de douane sur les automobiles, portée à 25% par Donald Trump, pourrait entraîner des pertes de production de près de 15 milliards d'euros en Allemagne

Retrait de troupes américaines et hausses tarifaires : l’Allemagne sous pression de Trump - L’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW) a estimé que la hausse des droits de douane sur les automobiles, portée à 25% par Donald Trump, pourrait entraîner des pertes de production de près de 15 milliards d'euros en Allemagne

AA/Ankara

Le départ d'environ 5.000 militaires américains d'Allemagne, jugé "attendu" par Berlin, intervient dans un contexte de fortes tensions entre le chancelier Friedrich Merz et le président Donald Trump, après les critiques du dirigeant allemand sur la stratégie américaine en Iran.

Parallèlement, l'Allemagne craint des pertes colossales liées à la hausse des droits de douane imposés par Washington sur l'automobile.

Après l'annonce par le Pentagone du retrait de ces troupes de bases aériennes en Allemagne, le ministre de la Défense Boris Pistorius a estimé ce mouvement prévisible.

"Que des troupes des Etats-Unis se retirent d'Europe et aussi d'Allemagne était attendu. Nous Européens devons prendre plus de responsabilités pour notre sécurité", a-t-il déclaré dans un commentaire transmis à l'AFP.

Pistorius a rappelé que les États-Unis utilisent leurs bases en Allemagne "pour leurs intérêts en matière de politique sécuritaire en Afrique et au Moyen-Orient", ces installations ayant notamment servi pour les opérations en Iran.

Ce retrait intervient quelques jours seulement après que le chancelier Friedrich Merz a vivement critiqué la gestion par Washington du conflit avec l'Iran, estimant que les États-Unis étaient "humiliés" par Téhéran et qu'ils manquaient d'une stratégie de sortie claire.

Des propos qui ont provoqué une vive réaction de Donald Trump, lequel a directement visé Merz avant d'annoncer l'examen d'une réduction des troupes en Allemagne.

Parallèlement, l'économie allemande fait face à une nouvelle source de tension. L’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW) a estimé que la hausse des droits de douane sur les automobiles et camions européens, portée à 25% par Donald Trump, pourrait entraîner des pertes de production de près de 15 milliards d'euros en Allemagne, et jusqu'à 30 milliards à plus long terme.

"Les effets seraient substantiels", a souligné le président de l'IfW, Moritz Schularick.

Cette mesure s'ajoute à des relations déjà tendues sur le plan commercial entre Washington et Berlin.

Ces développements militaires et économiques illustrent la dégradation des relations transatlantiques sous l'administration Trump, poussant l'Allemagne et l'Europe à accélérer leur effort de "souveraineté stratégique" tant en matière de défense que d'économie.