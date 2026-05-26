Dans son message, le chef du Kremlin a indiqué que cette journée symbolise « la victoire des peuples africains sur le colonialisme »

Poutine félicite les dirigeants africains à l’occasion de la Journée de l’Afrique Dans son message, le chef du Kremlin a indiqué que cette journée symbolise « la victoire des peuples africains sur le colonialisme »

Le président russe Vladimir Poutine a adressé, lundi, un télégramme de félicitations aux chefs d’État et de gouvernement africains à l’occasion de la Journée de l’Afrique célébrée chaque 25 mai, saluant les progrès réalisés par les pays du continent et réaffirmant la volonté de Moscou de renforcer son partenariat stratégique avec l’Afrique.

Dans son message, le chef du Kremlin a indiqué que cette journée symbolise « la victoire des peuples africains sur le colonialisme » ainsi que leur aspiration « à la liberté, à la paix et à la prospérité ».

Vladimir Poutine a souligné les avancées « remarquables » enregistrées par les pays africains dans les domaines économique et social, estimant que le continent joue désormais « un rôle de plus en plus significatif dans le règlement des questions de l’agenda international ».

Le président russe a également salué le rôle de l’Union africaine et des organisations sous-régionales dans le renforcement de la coopération continentale, la gestion des crises et l’accélération des processus d’intégration.

« La Fédération de Russie attache une grande importance au renforcement de ses liens traditionnellement amicaux avec les États africains », a déclaré Poutine, affirmant que Moscou et les pays africains partagent une vision commune d’un « ordre mondial multipolaire juste », fondé sur « la véritable égalité » et le respect du droit international.

Le dirigeant russe a, en outre, évoqué le troisième sommet Russie-Afrique prévu en octobre prochain à Moscou, exprimant sa conviction que cette rencontre permettra d’ouvrir « de nouvelles perspectives » de coopération mutuellement avantageuse dans plusieurs secteurs.

Vladimir Poutine a enfin indiqué qu’il serait « heureux d’accueillir les dirigeants africains à Moscou », tout en adressant ses vœux de « paix et de prospérité » aux peuples du continent.