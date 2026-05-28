Michelin prépare jusqu’à 1.500 suppressions de postes en France

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Michelin a annoncé ce jeudi un nouveau plan de départs volontaires en France pouvant conduire à la suppression de « jusqu’à 1.500 postes » sur trois ans, dans un contexte de ralentissement de l’activité et de pression sur les coûts.

Le leader mondial du pneumatique a précisé que les deux tiers des suppressions concerneraient les fonctions tertiaires, principalement à Paris, Clermont-Ferrand et Lille, et un tiers l’activité industrielle. « Aucun départ ne sera contraint », a assuré à l’AFP le directeur du personnel France et Europe du Sud, Olivier Faure-Vauris.

Aucun site industriel spécifique n’est à ce stade visé.

Le groupe, qui emploie encore 17.000 personnes en France sur 13 sites industriels, avait déjà supprimé 1.246 emplois en 2024 avec la fermeture des usines de Cholet et Vannes.

Dans un communiqué, Michelin invoque « les niveaux élevés des coûts de production », liés notamment au coût du travail, de l’énergie et à « une pression fiscale parmi les plus fortes des pays industrialisés », alors que le groupe cherche à réduire ses dépenses.

Le fabricant a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires en baisse de 5,4%, à 6,2 milliards d’euros, tandis que les volumes de vente de pneus ont reculé de 1,4% sur un an.

Les syndicats ont rapidement réagi. La CFDT a évoqué « un souci de gestion des effectifs dans le tertiaire », affirmant que plusieurs centaines de salariés se retrouvaient sans poste attitré, tandis que la CGT a dénoncé des « départs volontaires forcés ».

Michelin affirme avoir investi près de 3,5 milliards d’euros en France au cours des dix dernières années.

