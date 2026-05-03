« Avec l’ouverture de cette chambre, nous croyons que nos relations se renforceront davantage dans les domaines de l’investissement, du commerce et de l’industrie », a déclaré l’ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan

Les nouveaux locaux de la Chambre de commerce Tuniso-Turque ont été inaugurés lors d’une cérémonie « Avec l’ouverture de cette chambre, nous croyons que nos relations se renforceront davantage dans les domaines de l’investissement, du commerce et de l’industrie », a déclaré l’ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan

Les nouveaux locaux de la Chambre de commerce Tuniso-Turque ont été inaugurés ce samedi lors d’une cérémonie organisée dans la capitale tunisienne.

L’ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, a souligné à cette occasion l’importance accordée par les deux pays au développement des relations économiques et commerciales bilatérales.

« Avec l’ouverture de cette chambre, nous croyons que nos relations se renforceront davantage dans les domaines de l’investissement, du commerce et de l’industrie », a-t-il déclaré.

Le président de la Chambre de commerce turque de Tunisie, Selçuk Yılmaz, a indiqué que cette structure avait pour objectif de renforcer la coopération entre les hommes d’affaires turcs et tunisiens.

Il a précisé que des initiatives seraient mises en œuvre afin de faciliter les investissements et de créer un cadre plus efficace pour les échanges commerciaux entre les deux pays.

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Soutien des autorités tunisiennes

La directrice du marketing international de l’Agence tunisienne de promotion de l’investissement extérieur, Sureyya el-Kayati, a qualifié cette inauguration « d’étape importante » pour les relations économiques bilatérales, mettant en avant la position stratégique de la Tunisie comme porte d’accès aux marchés africains et européens.

Le directeur général de la FIPA, Celal Tabib, a rappelé que la Türkiye figurait parmi les principaux partenaires commerciaux de la Tunisie.

Il a fait état d’une hausse des investissements turcs dans les secteurs du textile, du prêt-à-porter et de l’industrie automobile, ajoutant que la Tunisie offrait aux investisseurs un accès privilégié aux marchés régionaux.

Selon lui, cette chambre de commerce jouera un rôle de passerelle entre les milieux d’affaires des deux pays.

Le directeur général de la diplomatie économique et culturelle au ministère tunisien des Affaires étrangères, Murad Bilhassan, a estimé pour sa part que cette initiative contribuerait au renforcement des relations économiques entre Tunis et Ankara.

Il a souligné que la Tunisie constituait une porte d’entrée vers l’Afrique et évoqué la possibilité de développer des partenariats incluant des pays tiers avec la Türkiye.

Accent sur les opportunités économiques

Le président du conseil d’administration de Verdi Zeytinleri, Murat Türkan, a mis en avant le potentiel de coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de l’huile d’olive.

Selon lui, la combinaison des capacités de production turques et tunisiennes pourrait permettre de renforcer la compétitivité des deux pays sur les marchés internationaux.

La cérémonie a réuni notamment la présidente du Conseil international des femmes entrepreneures, Raşide Cebnun, le président du Tunisia Africa Business Council, Enis el-Ceziri, ainsi qu’environ 200 représentants d’entreprises turques et tunisiennes.

*Traduit du turc par Ben Amed Azize Zougmore