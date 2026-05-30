Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie vont développer une technologie de véhicules sous-marins sans pilote

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie allaient développer une technologie de véhicules sous-marins sans pilote (drones sous-marins) dans le cadre de l'accord AUKUS.

Selon une information de la BBC, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, le ministre britannique de la Défense, John Healey, et le ministre australien de la Défense, Richard Marles, se sont réunis lors d'un forum sur la sécurité organisé à Singapour.

Alors que la technologie de véhicules sous-marins sans pilote annoncée par les ministres des trois pays devrait être prête l'année prochaine, le coût total du projet n'a pas été divulgué.

D'autre part, indiquant que son pays injecterait 201 millions de dollars dans le projet, le ministre britannique de la Défense, Healey, a noté que des capteurs et des systèmes d'armement seraient également développés pour ces véhicules sous-marins sans pilote, ce qui « apportera des technologies de combat avancées à leurs forces ».

Le gouvernement australien avait annoncé en février qu'il dépenserait environ 2,7 milliards de dollars pour la construction d'un chantier naval destiné à soutenir la production de sous-marins nucléaires, dans le cadre de l'accord AUKUS conclu avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

L'accord AUKUS

L'accord AUKUS, qui vise à permettre à l'Australie de constituer une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire grâce à un transfert de technologie de la part des États-Unis et du Royaume-Uni, avait été signé en septembre 2021.

Conformément à cet accord de sécurité baptisé « AUKUS », au moins 8 sous-marins à propulsion nucléaire seront construits dans les chantiers navals d'Adélaïde, la capitale de l'État d'Australie-Méridionale.

Bien que le nom de la Chine ne soit pas mentionné dans l'accord, l'accent mis par les trois pays sur les « préoccupations croissantes en matière de sécurité régionale » avait suscité des commentaires selon lesquels cette coopération s'apparente à un pacte visant à contrebalancer la puissance militaire de Pékin dans la région.

Les États-Unis avaient quant à eux annoncé en juin qu'ils examineraient en détail, dans le cadre de la politique « America First » (L'Amérique d'abord), cet accord de plusieurs milliards de dollars signé sous le mandat des dirigeants précédents.

Par ailleurs, le département américain de la Défense avait pris la décision de maintenir son soutien à l'accord AUKUS, à l'issue d'un examen approfondi de 5 mois.