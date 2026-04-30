- Le député conservateur Ernst affirme que des discussions sont en cours pour reconvertir l’usine afin d’y produire des véhicules militaires et des composants liés au système Iron Dome

L'entreprise israélienne de défense, Rafael, envisagerait de reprendre l’usine Volkswagen - Le député conservateur Ernst affirme que des discussions sont en cours pour reconvertir l’usine afin d’y produire des véhicules militaires et des composants liés au système Iron Dome

AA/Berlin

La société israélienne de défense Rafael serait en discussions pour reprendre l’usine Volkswagen d’Osnabrück, alors que le constructeur automobile prévoit d’y arrêter la production de véhicules après 2027, a indiqué jeudi un député allemand.

Bastian Ernst, élu conservateur de la CDU et ancien acteur du secteur de la défense, a confirmé ces échanges à l’agence de presse allemande DPA.

« Il y a des discussions entre Rafael et Volkswagen », a-t-il déclaré, précisant que le site pourrait être utilisé pour produire des composants liés au système de défense aérienne Iron Dome, notamment des camions lourds, des lanceurs et d’autres éléments.

« C’est une situation gagnant-gagnant. Nous aurions une expertise israélienne en Allemagne, et l’entreprise publique israélienne disposerait d’un site de production à l’abri des zones de guerre », a-t-il ajouté.

Le PDG de Volkswagen, Oliver Blume, a indiqué plus tôt cette semaine que le groupe cesserait la production de véhicules Volkswagen à Osnabrück à partir de 2027, tout en menant des négociations avec des entreprises du secteur de la défense pour reconvertir le site.

« Je suis très confiant que nous prendrons une décision cette année », a-t-il déclaré au tabloïd Bild, précisant : « Nous ne produirons pas d’armes. Nous apporterons notre savoir-faire là où nous sommes les plus compétents. Les véhicules de transport militaire pourraient être une piste. »

Le site d’Osnabrück est devenu un point de tension dans le débat sur sa reconversion.

Des critiques, dont l’Initiative pour la paix d’Osnabrück, appellent Volkswagen à maintenir une production civile et à rejeter toute coopération avec le secteur de la défense.

Le groupe affirme vouloir continuer à faire pression sur la direction, les syndicats et les responsables locaux.

Le Parti de gauche d’opposition a également condamné une éventuelle coopération avec Rafael, la jugeant inacceptable au regard des opérations militaires du gouvernement israélien dans la région et de ce qu’il qualifie de guerre « génocidaire » à Gaza, ayant causé la mort de dizaines de milliers de civils.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir