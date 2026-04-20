Un échantillon sélectionné a montré huit mouvements d’ouest en est et sept d’est en ouest, dans un contexte marqué par une volatilité extrême et une flambée des primes d’assurance liées au risque de guerre

Le trafic dans le détroit d’Ormuz reste limité, 15 navires en transit sur fond de renforcement du blocus naval américain Un échantillon sélectionné a montré huit mouvements d’ouest en est et sept d’est en ouest, dans un contexte marqué par une volatilité extrême et une flambée des primes d’assurance liées au risque de guerre

AA / Istanbul / Mucahithan Avcioglu

Le trafic maritime commercial est resté quasiment à l’arrêt autour du détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures, jusqu’à 15h00 GMT lundi, avec seulement 15 navires recensés dans les données de navigation, alors qu’un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran vacille au bord de l’effondrement après la saisie d’un navire battant pavillon iranien.

Un échantillon sélectionné a montré huit mouvements d’ouest en est et sept d’est en ouest, dans un contexte marqué par une volatilité extrême et une flambée des primes d’assurance liées au risque de guerre.

Le trafic d’ouest en est comprenait Meda, G Summer, Reyfa, Seaway, Sanmar Herald, Aroya, Nova Crest et le paquebot Mein Schiff 4. Parmi eux, Nova Crest et G Summer ont été observés empruntant le corridor nord dans des conditions à haut risque.

Le trafic d’est en ouest incluait Sawqrah, Axon I, Atlantic Harmony, Soufia I, Starway, Gulfmoon et Black Maya. La majorité de ces navires étaient signalés en transit, bien que certains, dont Atlantic Harmony, semblaient naviguer avec prudence à proximité de la ligne de blocus.

La composition des navires indique que, si les flux de brut ont largement été interrompus, le transport régional et les pétroliers spécialisés continuent de tester le passage. Les données de navigation identifient le Sanmar Herald comme un pétrolier VLCC, tandis que Meda, G Summer et Axon I sont des transporteurs de GPL.

Starway et Seaway ont été identifiés comme des navires de produits chimiques/pétroliers, tandis que Reyfa et Soufia I sont respectivement des porte-conteneurs et des cargos polyvalents. À noter, la présence rare de navires de passagers dans cette zone à haut risque, avec Mein Schiff 4 et Aroya.

Les données de destination montrent une concentration vers les ports des Émirats arabes unis et d’Asie du Sud. Meda, G Summer et Nova Crest étaient signalés à destination de Khor Fakkan (EAU). Axon I faisait route vers Sharjah, Starway vers Hamriyah et Seaway vers Sohar (Oman). Le Sanmar Herald, battant pavillon indien, se dirigeait vers Visakhapatnam.

Les registres de sanctions du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain indiquent qu’au moins deux navires de l’échantillon sont sous sanctions américaines : Meda et Axon I, tous deux transporteurs de GPL. Par ailleurs, le Nova Crest (également connu sous le nom de Nero) reste sous sanctions britanniques et européennes pour son implication passée dans le commerce du pétrole russe.

Par ailleurs, la plateforme de suivi maritime MarineTraffic a indiqué sur le réseau social X que six navires de croisière ont franchi le détroit d’Ormuz lors d’une brève réouverture, dont Celestyal Discovery, Celestyal Journey, MSC Euribia, Mein Schiff 5, Mein Schiff 4 et Aroya.

Cette montée des tensions fait suite à l’annonce du Commandement central américain (CENTCOM) dimanche, selon laquelle les forces navales américaines ont saisi le cargo battant pavillon iranien TOUSKA dans le golfe d’Oman, après qu’il aurait refusé de se conformer aux instructions du blocus.

CENTCOM a indiqué lundi que les forces américaines ont contraint 27 navires commerciaux à faire demi-tour ou à retourner vers un port iranien depuis le début du blocus naval des ports iraniens le 13 avril.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 25 navires signalés précédemment et fait suite à l’interception dimanche du cargo iranien TOUSKA dans le nord de la mer d’Arabie, neutralisé par l’USS Spruance après que son équipage a refusé d’obtempérer aux avertissements pendant plus de six heures.

Les marchés ont vivement réagi à cette escalade survenue durant le week-end. Les prix du Brent ont bondi d’environ 5,5 % lundi, atteignant 95,3 dollars, effaçant la brève stabilité observée lors de la courte réouverture de vendredi.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani