Le Niger et la Chine signent plusieurs accords pétroliers Portant, entre autres, sur la réduction du prix de transport du brut via le pipeline



Le Niger et la Chine ont signé, lundi, plusieurs accords pétroliers, après des mois de tiraillements. « J’ai présidé, ce lundi 18 mai 2026 à Niamey, la cérémonie de signature de plusieurs protocoles d’accord dans le secteur pétrolier entre la République du Niger et nos partenaires chinois », a indiqué le premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine dans un message posté sur sa page Facebook après la signature des accords.



Soulignant que « cette étape marque une nouvelle dynamique » dans le partenariat entre le Niger et la Chine, il a précisé que « ces accords traduisent des avancées majeures pour le Niger, notamment la réduction significative des coûts de transport du pétrole brut à travers le pipeline d’exportation, générant des économies substantielles pour l’État ».



Il a ajouté que ces accords « prévoient également une participation accrue du Niger dans la société WAPCO, ainsi que le rapatriement des revenus issus des exportations pétrolières afin de renforcer notre économie nationale et nos institutions » et « ouvrent la voie à de nouveaux investissements stratégiques, notamment dans les projets pétroliers de Dinga Deep et d’Abolo-Yogou, avec pour ambition de porter la production nationale à 145 000 barils par jour à l’horizon 2029 ».



Selon l’Agence nigérienne de presse (officielle), avec les nouveaux accords, le prix de transport du pétrole brut nigérien sera réduit de 27 à 15 dollars par baril, ce qui permettra au Niger de réaliser des économies estimées à plus de 106 millions de dollars par an.



En outre, le Niger obtiendra 45% de participation aux actions de la société WAPCO assurant la commercialisation du pétrole brut sur le marché international, « alors qu’aucune participation effective n’était jusque-là détenue par le pays ».



Le Niger a débuté l’exploitation de son pétrole dans les gisements du bloc d’Agadem (région de Diffa) en 2011, avec comme partenaire principal la "China National Petroluem Company (CNPC)" avec une production initiale de 20 000 barils par jour. En 2024 la production a atteint 90 000 barils par jour et le Niger a commencé à exporter du pétrole brut sur le marché international à travers un pipeline d’environ 2 000 kilomètres construit par la CNPC et reliant Agadem au port béninois de Sèmé Podji.



Suite au coup d’Etat du 26 juillet 2023, les nouvelles autorités nigériennes ont émis des réserves sur certaines clauses des accords pétroliers entre le Niger et la Chine et ont demandé leur révision. Face à la résistance de la partie chinoise, la tension est montée entre les deux parties. En mars 2025, le gouvernement nigérien a même sommé les dirigeantes des sociétés chinoises de quitter le territoire nigérien et exigé des mêmes sociétés de mettre fin aux contrats de tous les expatriés chinois ayant plus de quatre de service au Niger.

