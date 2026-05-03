- La quasi-totalité des importations et exportations palestiniennes transitent par Israël ou par des points sous son contrôle

Le ministre israélien des Finances se félicite du gel de 5 milliards de dollars de recettes fiscales palestiniennes - La quasi-totalité des importations et exportations palestiniennes transitent par Israël ou par des points sous son contrôle

AA / Jérusalem

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, s’est félicité du gel d’environ 5 milliards de dollars de recettes fiscales appartenant à l’Autorité palestinienne.

Selon le quotidien Haaretz, Smotrich, figure de l’extrême droite au sein du gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre Benyamin Netanyahu, a indiqué qu’environ 14 milliards de shekels (près de 4,75 milliards de dollars) de recettes fiscales destinées à l’Autorité palestinienne étaient retenus dans les caisses israéliennes.

Dans ce contexte, le journal souligne que l’Autorité palestinienne subit une forte pression économique en raison des décisions politiques israéliennes, ajoutant que cette mesure aggrave davantage la situation économique en Cisjordanie occupée.

Par ailleurs, les recettes fiscales retenues continuent d’augmenter chaque mois. Confrontée à une crise financière qui dure depuis près de trois ans, l’Autorité palestinienne est contrainte d’adopter de nouvelles mesures d’austérité. Le commandant de la région centre de l’armée israélienne aurait mis en garde contre le fait que cette politique pourrait « accroître les risques sécuritaires en Cisjordanie », mais Smotrich poursuit néanmoins son application.

Fonds fiscaux palestiniens

Alors que la Palestine occupée reste fortement dépendante d’Israël pour son commerce extérieur, la quasi-totalité des importations et exportations palestiniennes transitent par Israël ou par des points sous son contrôle.

En vertu du Protocole économique de Paris signé en 1994 avec l’Organisation de libération de la Palestine, les autorités israéliennes collectent, pour le compte de l’Autorité palestinienne, les taxes aux points de passage qu’elles contrôlent, avant de reverser environ 190 millions de dollars par mois au Trésor palestinien.

Toutefois, depuis 2019, Israël procède à des retenues sur ces fonds, invoquant notamment les allocations versées par l’Autorité palestinienne aux prisonniers et anciens détenus.

De son côté, l’Autorité palestinienne utilise ces recettes fiscales pour payer les salaires des fonctionnaires, lesquels représentent près de 65 % de ses revenus totaux.

En conséquence, en raison des déductions opérées par Israël, l’Autorité palestinienne n’est plus en mesure de verser intégralement les salaires des fonctionnaires depuis novembre 2021.

* Traduit du turc par Adama Bamba