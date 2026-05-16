L'événement « Russie - Monde islamique : KazanForum 2026 » a proposé des stands de coopération mettant en valeur les activités des républiques russes, des grandes entreprises industrielles et des partenaires mondiaux.

Le stand de la Türkiye a mis en évidence la position géographique stratégique du pays en tant que pôle logistique reliant l'Europe et l'Asie, tandis que la présentation s'est concentrée sur le commerce turc, les collaborations industrielles et les activités d'expositions mondiales.

L'événement, organisé dans la capitale de la République du Tatarstan, en Russie, a été mis sur pied par le Groupe de vision stratégique « Russie - Monde islamique » en collaboration avec l'Agence républicaine pour la presse et les communications de masse du Tatarstan (Tatmedia), et avec le soutien de l'Union des agences de presse de l'OCI. Anadolu agit en tant que partenaire mondial de communication de l'événement.

Le stand du Tatarstan, situé au centre de l'événement, a présenté l'infrastructure industrielle de pointe de la région dans les secteurs de la pétrochimie, de l'agriculture, des machines, de l'aviation et des technologies de l'information.

Le pays, qui compte une population de plus de 4 millions d'habitants et une superficie d'environ 68 000 kilomètres carrés (26 255 miles carrés), sert de pont commercial et financier entre la Russie et les États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Des projets industriels, touristiques et d'infrastructures de diverses régions russes, ainsi que des opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de la finance et de l'énergie avec des pays partenaires mondiaux, ont été présentés lors de l'événement.

Les stands de coopération du KazanForum 2026 constituent l'une des plateformes clés favorisant le développement de partenariats économiques et technologiques entre la Russie et les pays à majorité musulmane.

Les visiteurs ont afflué vers le stand d'Anadolu, qui proposait des publications et des livres tels que « The Evidence » (La Preuve), « The Witness » (Le Témoin) et « The Perpetrator » (Le Coupable), soulignant l'expérience en journalisme mondial et le travail sur le terrain de l'agence.

Lucress Kentelle, étudiante en médecine à l'Université fédérale de Kazan, a déclaré que certaines des images contenues dans les livres étaient difficiles à supporter, car les ouvrages d'Anadolu se concentrent sur les atrocités d'Israël lors du génocide en cours à Gaza.

Ahmet Ayar, président de l'Agence turque des médicaments et des dispositifs médicaux du ministère turc de la Santé, a déclaré que ces images troublantes documentaient les atrocités du siècle, tout en espérant la paix à Gaza.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh