Le KazanForum accueille la session « Code du patrimoine » sur la transformation numérique dans les médias

Le Forum économique international « Russie - Monde islamique : KazanForum » a tenu une session intitulée « Code du patrimoine : l'évolution numérique des significations » pour débattre des enjeux actuels dans le secteur des médias.

La session s'est concentrée sur les efforts visant à développer la coopération entre la Russie et les pays à majorité musulmane. Elle a réuni des dirigeants de médias, dont des représentants des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), pour discuter des opportunités de coopération mondiale, de la production de contenus à forte demande et des nouveaux formats médiatiques.

Les participants ont déclaré que la coopération croissante servait de « pont médiatique », ajoutant que les liens de longue date ont atteint un niveau plus stratégique à la faveur d'opportunités grandissantes de dialogue et de coproduction.

L'événement, qui s'est tenu dans la capitale de la République du Tatarstan en Russie, a été organisé par le Groupe de vision stratégique « Russie - Monde islamique » en collaboration avec l'Agence républicaine pour la presse et les communications de masse du Tatarstan (Tatmedia), avec le soutien de l'Union des agences de presse de l'OCI. Anadolu était présente en tant que partenaire mondial de communication de l'événement.

La session a également abordé l'impact de l'intelligence artificielle sur les médias, examinant comment la technologie pourrait façonner la production de contenus et transformer le secteur, tout en discutant des précautions à prendre face aux risques potentiels et aux préoccupations éthiques.

Parmi les intervenants figuraient des professionnels des médias de la Türkiye, du Tatarstan, du Qatar, d'Oman, de la Tunisie, de l'Égypte, d'Algérie, de Malaisie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan, de l'Indonésie, de l'Arabie saoudite et de Russie.

Marat Gatin, conseiller du président tatar, a déclaré que la session était consacrée à l'examen de la manière dont les avancées technologiques modernes peuvent être utilisées pour préserver le patrimoine culturel et spirituel.

Gatin a indiqué que, compte tenu du rôle croissant de l'IA dans les médias, les organisateurs attendent des propositions concrètes de coopération dans ce domaine.

Erman Yüksel, directeur de l'information mondiale et du marketing d'Anadolu, a fait savoir que l'agence a créé une nouvelle entreprise technologique pour soutenir l'intégration de l'IA visant à accroître la rapidité et l'efficacité de la production.

Il a précisé que des outils basés sur l'IA sont déjà utilisés dans la création de contenus, la traduction, l'optimisation des flux de travail et la publication multilingue, ajoutant que cette transformation devrait, à long terme, créer un modèle économique plus solide et plus durable pour les organisations médiatiques.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh

