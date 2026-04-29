La nomination a été approuvée par le comité lors d’un vote selon les lignes de parti après que le sénateur Thom Tillis a mis fin à son opposition

Le Comité bancaire du Sénat américain fait avancer la nomination de Kevin Warsh à la Fed La nomination a été approuvée par le comité lors d’un vote selon les lignes de parti après que le sénateur Thom Tillis a mis fin à son opposition

AA / Washington / Michael Hernandez

Le comité bancaire du Sénat a fait progresser mercredi la nomination de Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell en tant que prochain président de la Réserve fédérale (Fed).

Le vote selon les lignes de parti, 13 contre 11, franchit une étape procédurale clé avant le vote final au Sénat, contrôlé par les Républicains. Cela est survenu après que le sénateur Thom Tillis, qui siège au comité, a retiré son opposition à la nomination de Warsh.

Tillis avait menacé de bloquer effectivement l’avancement de la nomination au sein du panel tant que le ministère de la Justice n’aurait pas mis fin à son enquête sur Powell concernant les rénovations du siège de la Réserve fédérale à Washington, DC, en raison de dépassements de coûts présumés.

« J’ai confiance que cette enquête est terminée, et que [le contrôleur général de la Réserve fédérale Michael] Horowitz, que je crois être l’un des meilleurs inspecteurs généraux de tout le gouvernement, va étudier cela », a déclaré Tillis peu après la conclusion du vote.

« Il a le pouvoir de transmettre des recommandations. S’il croit qu’il y a eu une activité criminelle, alors il en ferait le signalement. Mais le fait est que cela reposait sur deux minutes de témoignage. Ce n’était pas criminel. Sept témoins de ce comité ont été d’accord avec cela. C’est terminé », a-t-il ajouté.

Le ministère de la Justice a déclaré vendredi qu’il clôturait son enquête et a demandé à Horowitz de prendre en charge l’affaire, mettant fin à l’opposition de Tillis à l’avancement de Warsh au sein du comité.

La nomination de Warsh intervient à un moment où l’administration Trump pousse pour des réformes économiques importantes, incluant la baisse des taux d’intérêt, de larges réductions d’impôts et la déréglementation.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz