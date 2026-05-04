Une attaque signalée contre un pétrolier et le plan américain d’escorte des navires ravivent les inquiétudes sur l’approvisionnement mondial en énergie

Le Brent dépasse les 110 dollars sur fond de craintes croissantes pour la sécurité du détroit d’Ormuz Une attaque signalée contre un pétrolier et le plan américain d’escorte des navires ravivent les inquiétudes sur l’approvisionnement mondial en énergie

Les contrats à terme sur le brut Brent ont grimpé lundi vers les 110 dollars le baril, mettant fin à deux séances consécutives de baisse, alors que le regain de tensions sécuritaires autour du détroit d’Ormuz a accentué les craintes concernant les flux mondiaux de pétrole et du transport maritime.

Les prix ont progressé de plus de 2,2 % pour atteindre environ 110,6 dollars le baril à 08h05 GMT.

Cette hausse intervient après que le Centre britannique des opérations commerciales maritimes a annoncé qu’un pétrolier avait été touché par des projectiles non identifiés au nord de Fujairah, à proximité du détroit d’Ormuz, peu après l’annonce par le président américain Donald Trump du « Projet Liberté », un plan visant à guider les navires civils bloqués à travers ce passage contesté.

Ce nouvel incident a renforcé les craintes d’une aggravation des perturbations du trafic commercial dans et autour d’Ormuz, ce détroit étroit demeurant l’une des routes de transit les plus stratégiques au monde pour le pétrole brut, les produits raffinés et le gaz naturel liquéfié.

L’Iran a également averti que toute force américaine pénétrant dans le détroit serait prise pour cible, tout en appelant les navires commerciaux et pétroliers à ne pas circuler sans coordination avec ses forces armées, ce qui alimente les inquiétudes quant à de nouvelles restrictions sur les flux énergétiques maritimes.

Donald Trump a indiqué que cette initiative se concentrerait sur l’assistance aux navires civils battant pavillon de pays non alignés afin de leur permettre de quitter la zone et de reprendre leurs opérations, sa mise en œuvre devant débuter lundi.

Malgré cette escalade, Téhéran a affirmé examiner la réponse de Washington à sa dernière proposition en 14 points, laissant entrevoir la possibilité d’une percée diplomatique.

Les prix du pétrole ont fortement progressé depuis le début de l’année, la guerre au Moyen-Orient et la fermeture de fait du détroit d’Ormuz ayant perturbé les flux de brut, de carburants et de gaz naturel liquéfié, poussant les marchés à intégrer des risques durables sur l’offre et le transport maritime.

Le détroit d’Ormuz relie le Golfe à la mer d’Arabie et constitue un corridor crucial pour les exportations énergétiques de grands producteurs tels que l’Arabie saoudite, l’Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et l’Iran.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani