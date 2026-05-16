La Türkiye renforce sa diplomatie commerciale au KazanForum

Le vice-ministre turc du Commerce, Sezai Ucarmak, a déclaré que le KazanForum constitue une « organisation précieuse et pérenne » pour le développement des relations économiques entre la Russie et le monde islamique.

S'exprimant auprès du correspondant d'Anadolu en marge de l'événement « Russie - Monde islamique : KazanForum », dont Anadolu est le partenaire de communication mondial, Ucarmak a affirmé que la Türkiye s'efforce d'assurer chaque année une forte participation du monde des affaires au forum.

Indiquant que le Tatarstan est une région fiable pour les entreprises turques, Ucarmak a souligné qu'une part importante du commerce entre la Türkiye et la Russie transite par cette région, et que les investissements mutuels ainsi que les activités de production ne cessent de croître.

Évoquant la structure actuelle des relations commerciales entre la Türkiye et la Russie, Ucarmak a noté que le commerce progresse de manière « asymétrique » dans certains domaines, mais que cette structure pourrait s'équilibrer grâce à la diversification des produits et à l'élargissement des opportunités mutuelles.

Rappelant l'objectif d'un volume commercial de 100 milliards de dollars fixé par le président Recep Tayyip Erdogan, Ucarmak a souligné que le potentiel pour atteindre ce but est bien présent.

Précisant que les investisseurs turcs abordent le Tatarstan avec une confiance particulière, le vice-ministre a fait remarquer que ce climat de confiance est un élément clé qui stimule le commerce et les investissements.

Attirant l'attention sur la refonte actuelle des chaînes d'approvisionnement, des lignes logistiques et des systèmes de paiement dans le commerce mondial, Ucarmak a affirmé que les positions géographiques de la Türkiye et de la Russie offrent un avantage stratégique dans ce processus.

« La Russie est au nord, et nous sommes au centre. Nous occupons une position très importante en termes de connexions logistiques internationales. De plus, nous sommes voisins par la mer. Nous avons un volume commercial très important. Une grande partie des produits dont nous avons besoin se trouve ici. Et nous pouvons aisément produire beaucoup de choses dont ils ont besoin », a-t-il détaillé.

« Si une certification aux normes mondiales est assurée, il n'y aura plus d'obstacle au commerce »

Évoquant également la conformité des produits turcs aux normes internationales, Ucarmak a affirmé qu'il n'y a aucun obstacle technique empêchant les entreprises russes de privilégier ces produits.

Ucarmak a indiqué que certains problèmes d'harmonisation surviennent, en particulier dans les processus de certification halal : « Ces problèmes peuvent être résolus dans le cadre des normes de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). C'est une question de confiance.

Mais si nous parvenons à instaurer cette confiance grâce à une certification aux normes mondiales, il n'y aura plus aucun obstacle au commerce. »

Soulignant que les entretiens menés dans le cadre du forum préparent le terrain pour des coopérations à long terme, Ucarmak a noté que ce type d'événements fait naturellement partie des processus d'investissement, de promotion et de prise de contact mutuelle.

* Traduit du turc par Mariem Njeh