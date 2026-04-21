Le ministre de l’Économie indique que la crise énergétique entraîne une hausse des coûts et que la prévision de croissance pour 2026 est revue à la baisse, à 0,9 %

La France va prolonger les mesures d’allègement sur les carburants en mai Le ministre de l’Économie indique que la crise énergétique entraîne une hausse des coûts et que la prévision de croissance pour 2026 est revue à la baisse, à 0,9 %

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

La France va prolonger ses mesures d’allègement des prix des carburants en mai, dans un contexte de hausse des coûts liée aux tensions au Moyen-Orient, a déclaré mardi le ministre de l’Économie Roland Lescure.

« Nous avons eu des mesures de soutien en avril et nous allons les poursuivre en mai », a-t-il indiqué à la radio RTL.

Le ministre a précisé que le Premier ministre Sébastien Lecornu devrait annoncer « plus tard dans la journée » de nouvelles mesures complémentaires.

Vendredi, Lecornu avait déjà indiqué que le gouvernement préparait un nouveau plan de soutien pour mai, ciblant les secteurs les plus touchés par la hausse des prix des carburants, notamment les agriculteurs, les pêcheurs et les transporteurs routiers.

Le gouvernement a déjà annoncé 130 millions d’euros d’aides pour faire face à la flambée des prix des carburants, dont 70 millions pour les transporteurs, pêcheurs et agriculteurs, et 60 millions pour des chèques énergie.

Soulignant l’ampleur de la crise, Roland Lescure a indiqué que les coûts de la dette ont augmenté de 3,6 milliards d’euros en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Dans ce contexte, le gouvernement a également légèrement revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2026, de 1 % à 0,9 %, a-t-il ajouté.

Le gouvernement pourrait également annoncer de nouvelles mesures d’économies comprises entre 4 et 6 milliards d’euros lors d’une prochaine réunion sur les finances publiques.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz