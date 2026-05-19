La crise dans le détroit d'Ormuz peut-elle redessiner la place de l'Afrique sur la carte du transport maritime mondial ?

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Alors que les perturbations obligent les transporteurs à repenser les itinéraires établis, certains ports africains apparaissent nouvellement stratégiques.

Pourtant, les données suggèrent que transformer un réacheminement d'urgence en une pertinence logistique permanente est bien plus complexe que la seule géographie.

Quatre ans après des crises répétées, de l'Ever Given [porte-conteneurs qui avait bloqué le Canal de Suez] jusqu'aux tensions actuelles ravivées dans le détroit d'Ormuz, le transport mondial de conteneurs s'est fracturé le long de corridors émergents. Les ports d'Afrique de l'Ouest, notamment Dakar, Abidjan, Tema et Lomé, ont capté un trafic sans précédent.

Mais la question critique reste non résolue : s'agit-il d'une restructuration permanente de la logistique maritime mondiale, ou d'une accélération des tendances existantes dictée par la crise, qui s'estompera une fois la stabilité régionale retrouvée ?

Dans ses remarques à Anadolu, Antonella Teodoro de MDS Transmodal a expliqué comment l'industrie du transport maritime évolue « vers un juste milieu » entre efficacité et résilience, n'abandonnant ni le Moyen-Orient ni n'adoptant une diversification totale. Son entretien analyse la connectivité des ports ouest-africains à l'aide des données de la Containership Databank de MDS Transmodal et du Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) de la CNUCED et de MDST. Selon l'analyse de Teodoro, la réponse se situe quelque part entre le permanent et le temporaire.

« Ce que nous observons n'est pas une situation binaire, mais plutôt deux philosophies et approches distinctes. L'une est un modèle axé sur les coûts, visant à trouver la solution la moins chère, la plus courte et la plus efficace. L'autre donne la priorité à la résilience et à la fiabilité. Je pense que la direction vers laquelle nous nous dirigeons se situe quelque part entre ces deux approches. »

Ce que vit l'industrie n'est ni une rupture nette avec le système de hubs du Moyen-Orient, ni une simple optimisation logistique. Il s'agit plutôt d'un test de résistance d'un système très concentré qui produit désormais un ensemble plus diversifié de modèles opérationnels autour de lui, une diversification qui pourrait persister, mais seulement si les ports africains et leurs arrière-pays continuent de démontrer les infrastructures et la fiabilité opérationnelle qu'exigent les transporteurs, souligne l'experte.

Une accélération dictée par la crise, et non une rupture structurelle totale

Selon l'analyse de Teodoro, la perturbation actuelle ne doit pas être qualifiée de réalignement structurel total, mais d'accélération, dictée par la crise, de tendances qui émergeaient déjà. L'économie du corridor est-ouest centré autour de Suez, du Golfe et des grands hubs de transbordement reste extrêmement puissante. « L'économie du corridor est-ouest centré autour de Suez, du Golfe et des grands hubs de transbordement reste extrêmement puissante en termes de distance, d'économies d'échelle, de déploiement des navires et d'écosystèmes logistiques établis », explique-t-elle.

Si Ormuz et Bab el-Mandeb se stabilisent durablement, le mot critique étant durablement, il y aurait probablement une forte pression commerciale pour qu'une part importante du trafic retourne vers ces itinéraires établis. Mais Teodoro souligne que les perturbations ont modifié la façon dont les transporteurs conçoivent la résilience et le risque de concentration.

« L'expérience a révélé à quel point le commerce mondial dépend d'un nombre relativement restreint de points d'étranglement. D'après les ajustements de réseau que nous pouvons observer, les transporteurs semblent de plus en plus concentrés sur la préservation des options : plus de flexibilité dans l'acheminement, des empreintes de transbordement plus larges, des points de relais supplémentaires et une répartition géographique plus étendue des capacités opérationnelles. »

Ce changement, subtil mais significatif, suggère un recalibrage fondamental. « C'est légèrement différent de dire que les transporteurs abandonnent complètement les hubs du Moyen-Orient. Cela suggère plutôt que les transporteurs pourraient ne plus se sentir à l'aise avec le degré de concentration qui existait auparavant. » Le résultat à plus long terme n'est pas une migration permanente loin du Moyen-Orient, mais plutôt une structure de réseau plus diversifiée coexistant avec le système central traditionnel.

Deux philosophies : Efficacité contre Résilience

Lorsqu'on lui demande si l'industrie s'oriente vers une approche axée sur les coûts ou sur la résilience, Teodoro décrit le modèle émergent comme un juste milieu. Pendant des décennies, le transport maritime mondial s'est optimisé pour les coûts, la solution la moins chère, la plus courte et la plus efficace. Mais les perturbations répétées de ces dernières années ont introduit une seconde variable : la résilience opérationnelle. Ce rééquilibrage est réel, mais son ampleur reste incertaine.

« Lorsque le canal de Suez, et, plus largement, la région du Moyen-Orient, redeviendront pleinement accessibles et stables, les compagnies maritimes maintiendront probablement au moins une partie des stratégies opérationnelles qu'elles ont adoptées pendant la perturbation. Elles retourneront certainement à l'itinéraire de Suez car, économiquement, cela reste l'option la plus logique et un hub critique reliant les flux commerciaux Asie-Europe. Cependant, je ne pense pas que l'industrie reviendra entièrement aux modèles précédents ; il est peu probable que le résultat soit tout ou rien. »

L'évaluation de Teodoro est précise concernant le calendrier et l'engagement : « certaines des routes alternatives resteront. » La question est de savoir lesquelles, et cela dépend de multiples facteurs croisés allant bien au-delà de la seule géographie.

Pourquoi l'écosystème omanais capte les flux immédiats face à l'Afrique de l'Ouest?

L'un des points de données les plus révélateurs émergeant de la crise est la différence des taux d'adoption entre les ports d'Afrique de l'Est et d'Oman (Salalah, Sohar) d'une part, et les ports d'Afrique de l'Ouest d'autre part. Géographiquement, le paradoxe est instructif : l'Afrique de l'Ouest se situe sur une route stratégique à plus long terme qui serait moins vulnérable au futur risque de concentration au Moyen-Orient. Pourtant, Oman a capté des gains de trafic plus immédiats.

L'explication de Teodoro va au cœur du fonctionnement réel des réseaux de lignes régulières : « Les gains de trafic rapides d'Oman depuis février ont été favorisés par la proximité de la perturbation, mais la géographie seule ne l'explique pas entièrement. Des ports tels que Salalah et Sohar étaient déjà profondément intégrés aux opérations de lignes régulières est-ouest avant les perturbations régionales actuelles, avec des écosystèmes de transbordement établis et une forte connectivité. Dans un environnement de crise, les transporteurs gravitent naturellement vers les endroits qui peuvent absorber des flux supplémentaires avec une refonte minimale du réseau et un risque opérationnel relativement faible. »

De nombreux ports d'Afrique de l'Ouest, en revanche, évoluent encore plus progressivement pour devenir des hubs de transbordement à grande échelle au sein des systèmes mondiaux de lignes régulières. « L'Afrique de l'Ouest pourrait donc représenter une partie d'une tendance plus large de diversification à long terme, alors que les transporteurs recherchent une plus grande résilience du réseau et une réduction du risque de concentration au fil du temps. En ce sens, les deux peuvent tout à fait coexister au sein d'une architecture de réseau mondial plus diversifiée, plutôt que de représenter des alternatives concurrentes. »

En d'autres termes, le moment stratégique de l'Afrique de l'Ouest ne consiste pas principalement à détourner le trafic des hubs traditionnels. Il s'agit de savoir si les ports ouest-africains peuvent s'établir comme des composants fiables au sein d'un réseau mondial plus distribué, un réseau qui préserve le cœur moyen-oriental tout en ajoutant une résilience permanente grâce à la diversité géographique.

Mesurer le moment : Comment les ports d'Afrique de l'Ouest réagissent

Les données partagées par l'experte et consultées par Anadolu sur les performances des ports ouest-africains pendant la crise présentent un tableau intéressant. Trois ports majeurs, Abidjan (Côte d'Ivoire), Tema (Ghana) et Lomé (Togo), ont connu des améliorations significatives de leurs indices de connectivité depuis le début de la crise. L'indice de connectivité des transports maritimes réguliers (LSCI), qui mesure dans quelle mesure un port est connecté aux réseaux mondiaux de transport par conteneurs, fournit des preuves concrètes que ces ports ne sont pas de simples bénéficiaires temporaires de la perturbation. Ce qui ressort n'est pas seulement que ces ports ont amélioré leur connectivité par rapport à une base de référence sur une décennie, mais qu'ils l'ont fait tout en attirant simultanément des investissements renouvelés des transporteurs pendant la crise actuelle.

Selon Teodoro, « un certain nombre de ports ouest-africains (par exemple Abidjan, Tema et Lomé) ont réalisé des progrès significatifs au cours de la dernière décennie grâce à l'expansion des terminaux et aux améliorations de la capacité de manutention des conteneurs. » Plus fondamentalement, elle souligne que « plus la crise persistera, plus les investissements afflueront vers ces ports et itinéraires alternatifs. En conséquence, il est peu probable que les compagnies maritimes les abandonnent complètement, car d'importantes ressources en capital et en opérations auront déjà été engagées. En ce sens, ce ne sont pas de simples solutions temporaires. Elles peuvent commencer comme des réponses à court terme, mais elles pourraient finalement devenir le fondement d'un changement structurel à plus long terme. »

Le plafond d'infrastructure : Ce qui peut mal tourner

Mais la demande est une chose. La capacité en est une autre. Et c'est là qu'émergent les véritables contraintes. Teodoro souligne que les transporteurs augmentent leur offre vers Dakar, Abidjan, Tema. Mais ces ports fonctionnent au sein d'un écosystème beaucoup plus vaste, qui inclut la capacité des postes d'amarrage, la connectivité ferroviaire, l'espace d'entreposage, la disponibilité des camions, l'efficacité des douanes et les systèmes de distribution intérieure.

Selon l'évaluation de Teodoro, les contraintes d'infrastructure en Afrique de l'Ouest ne devraient pas être caractérisées comme un goulot d'étranglement de niveau de crise à l'heure actuelle, mais comme un défi d'évolutivité à moyen terme qui déterminera en fin de compte si la croissance peut persister. « Du point de vue du réseau, je décrirais probablement les contraintes d'infrastructure en Afrique de l'Ouest davantage comme un défi d'évolutivité à moyen terme que comme une crise immédiate à l'échelle du système. »

Le point critique, souligne-t-elle, réside dans l'emplacement réel des contraintes : « Le problème n'est pas que ces ports soient incapables de soutenir la croissance ; c'est plutôt qu'une croissance soutenue à grande échelle de l'activité de transbordement et de relais exerce une pression sur l'écosystème logistique plus large autour du port, et pas seulement sur le quai lui-même. Dans de nombreux cas, la contrainte concerne moins les infrastructures portuaires principales que l'intégration terrestre. »

Teodoro développe ce point : « La productivité des postes d'amarrage peut s'améliorer relativement rapidement avec des investissements, mais la connectivité de l'arrière-pays, le développement ferroviaire, la congestion routière, l'efficacité douanière, la disponibilité des camions, l'entreposage, la fiabilité de l'énergie et les systèmes de distribution intérieure évoluent souvent plus lentement. »

Que se passe-t-il lorsque la crise prendra fin?

La question qui hante les planificateurs du transport maritime est inévitable : Et si, d'ici janvier 2027, Ormuz et Bab el-Mandeb étaient tous deux stabilisés ? La réponse de Teodoro révèle la véritable complexité à laquelle sont confrontés les cadres du transport maritime : « Si Ormuz et Bab el-Mandeb étaient tous deux stabilisés d'ici janvier 2027, je pense que l'industrie ferait face à une véritable tension entre efficacité et résilience. D'un côté, la structure traditionnelle d'acheminement de Suez et du Golfe offre encore de très puissants avantages économiques. »

Elle précise : « Les systèmes opérationnels, les hubs de transbordement, les connexions intérieures et les modèles de déploiement des navires autour de ces corridors ont été construits au fil des ans. Des temps de transit plus courts, une consommation de carburant réduite et les économies d'échelle des systèmes de hubs hautement concentrés créeraient une forte incitation commerciale pour que les transporteurs ramènent une part importante de leur capacité vers ces itinéraires établis. »

En même temps, « les récentes perturbations ont exposé les risques d'une concentration excessive autour d'un petit nombre de points d'étranglement. Les transporteurs, les expéditeurs et les gouvernements se sont tous vu rappeler que la résilience opérationnelle a désormais une valeur stratégique d'une manière qui était peut-être sous-estimée auparavant. » L'évaluation par Teodoro de l'issue la plus probable est pragmatique : « Le résultat le plus probable est une structure hybride : Suez retrouve une grande partie de son rôle central car ses aspects économiques restent convaincants, tandis que certaines des stratégies de diversification développées pendant la perturbation restent intégrées comme une forme d'assurance réseau. La question de savoir si les ports africains conserveront un rôle plus important à long terme dépend moins de la crise temporaire elle-même que de la question de savoir si la période actuelle accélère les améliorations structurelles. »

Le jeu à long terme : De la crise à une valeur de réseau permanente

Teodoro souligne une distinction critique : « Les crises peuvent accélérer le changement, mais elles ne le rendent pas automatiquement permanent. La refonte du réseau à long terme ne devient durable que si les sites alternatifs continuent d'avoir un sens commercial et opérationnel même après la disparition de la perturbation immédiate. » C'est la distinction critique qui sépare l'avantage temporaire de l'opportunité structurelle. Un port peut bénéficier énormément des périodes d'instabilité, et de nombreux ports africains en sont clairement capables et le font.

Mais la vraie question est de savoir s'ils peuvent convertir une pertinence stratégique temporaire en une valeur de réseau intégrée en permanence dans les modèles d'exploitation des transporteurs. Pour ce faire, il faut ce que Teodoro décrit comme une approche écosystémique plutôt que de simples projets d'expansion portuaire isolés. « Débloquer la prochaine phase de capacité nécessitera probablement une approche écosystémique plus large plutôt que de simples projets d'expansion portuaire isolés. Cela signifie des investissements continus dans les terminaux, mais aussi des corridors logistiques ferroviaires et intérieurs plus solides, la numérisation des processus douaniers et de dédouanement, un développement plus intégré des zones franches et de l'entreposage, une meilleure fiabilité énergétique et une meilleure coordination du transport régional. »

Le recadrage géopolitique

« Je serais prudente avant de décrire cela comme un ‘éloignement permanent’ net du Moyen-Orient, mais il n'est pas non plus exact de le traiter comme une optimisation logistique purement temporaire. Ce que nous voyons se situe quelque part entre les deux : un test de résistance d'un système hautement concentré qui produit désormais un ensemble plus diversifié de modèles d'exploitation autour de lui », explique l'experte.

L'experte dévoile la réalité structurelle persistante : « Les points d'étranglement du Moyen-Orient et les systèmes de hubs associés se trouvent au centre de l'économie mondiale du transport maritime est-ouest. La combinaison de la minimisation des distances, de l'efficacité d'échelle et des réseaux en étoile profondément ancrés dans le Golfe, le système adjacent à Suez et les structures d'apport n'est pas facilement déplaçable. Si la stabilité revient, une forte gravité commerciale ramènera le trafic à travers ces corridors. ». « Cependant, l'expérience de perturbations répétées a clairement modifié le comportement des transporteurs à la marge. Le changement observable concerne moins l'abandon que la couverture des risques : des options d'acheminement supplémentaires via le Cap, des empreintes de transbordement plus réparties, et une plus grande volonté de maintenir des hubs ‘secondaires’ en dehors du système traditionnel. Cela représente bien un changement structurel dans la conception des réseaux, même si cela ne déplace pas complètement le centre de gravité. »

Pour la stratégie en matière d'infrastructures, les implications sont claires : « Pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique, l'implication est que la stratégie d'infrastructure ne peut plus supposer qu'une seule logique d'acheminement dominante restera stable. (..) L'opportunité pour l'Afrique n'est pas simplement de ‘remplacer’ les hubs du Moyen-Orient, mais de capter des rôles sélectifs dans le transbordement, le soutage et la consolidation régionale là où elle peut démontrer sa fiabilité, son envergure et son intégration à l'arrière-pays. »

Investissement stratégique, pas de solutions temporaires

Pour les investisseurs et les autorités portuaires, le recadrage opéré par Teodoro détourne l'attention des actifs portuaires isolés vers des systèmes logistiques intégrés.

« La contrainte contraignante n'est plus seulement la capacité des postes d'amarrage, mais la capacité à relier de manière fiable la mer, le terminal, le transport intérieur, l'entreposage et les douanes dans une chaîne prévisible. Là où cet écosystème est fort, les nouveaux schémas d'acheminement sont plus susceptibles de se pérenniser ; là où il est fragmenté, les flux réacheminés ont tendance à rester temporaires. »

Les perturbations de 2026 représentent un test de résistance pour la logistique maritime mondiale, et non un éloignement prédéterminé du Moyen-Orient. Mais ce test a révélé une chose importante : les ports africains ne sont plus sur la touche. Ils ont montré qu'ils peuvent absorber des volumes significatifs, attirer les investissements des transporteurs et améliorer leur connectivité opérationnelle.

Comme le conclut Teodoro : « Il ne s'agit pas d'un simple découplage géopolitique vis-à-vis du Moyen-Orient, mais d'une réévaluation progressive du risque de concentration dans les réseaux commerciaux mondiaux. C'est cette réévaluation qui redessine discrètement les priorités en matière d'infrastructures. » Ce que les opérateurs portuaires africains doivent faire maintenant, c'est s'assurer que les infrastructures, l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de l'écosystème construites pendant la crise persistent bien après que la crise elle-même ait disparu des gros titres. Cette transition, d'une réponse d'urgence à une valeur de réseau permanente, est là que commence le véritable travail.